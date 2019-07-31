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31.07.2019
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CHP’den belediye başkanlarına: Yanlış yapanların arkasında durmayız

CHP Parti Örgütü ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yakınlarını belediyede işe başlatan başkanların uyarıldığını belirtti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı , yakınlarını belediyede işe başlatan başkanların uyarıldığını belirterek “Yanlış yapanların arkasında CHP Genel Merkezi durmaz, durmayacak” dedi.

Cumhuriyet’ten Ali Açar’ın haberine göre; CHP Parti Örgütü ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yakınlarını belediye de işe başlatan başkanların uyarıldığını belirterek, “Yanlış yapanların arkasında CHP Genel Merkezi durmaz, durmayacak. Belediye başkanları bu kararlarını yeniden gözden geçirecektir” dedi. Salıcı, disiplin sürecinin başlatılmadığını ancak belediye başkanlarının alacağı karara göre yetkili kurulların harekete geçeceğini söyledi. 

Türkiye’de işsizlik sorunu giderek artarken, iktidar kanadının yakınlarını belediye ve kamuda liyakatı esas almadan gerçekleştirdiği atamalarına CHP’li bazı belediyelerin katılması tepki çekti. CHP’liler arasında “whatsapp gruplarında” dolaşan listelerde bazı belediye başkanın yakınlarını “özel kalem”, “danışman” ve “müdür” olarak atadığı belirlendi. CHP Genel Merkezi, söz konusu belediye başkanlarının uyarılarak kararlarını gözden geçirmesini istedi. 

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Oğuz Kaan Salıcı, “Biz bu seçimi 31 Mart’ta kazandık. İstanbul’da da 23 Haziran günü yüzde 54 ile tarihi bir başarıyla Ekrem İmamoğlu belediye başkanı seçildi. Ancak bizim seçimlerin öncesinde topluma verdiğimiz bir takım sözler vardı. Belediye başkanları kampında da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hem sözlü hem de yazılı olarak ‘Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyun. Halkçılığın bir diğer temel ilkesi olan işi ehline verme kuralını her atamada göz önünde bulundurun’ dedi. Bu ülkenin vicdanını temsil eden ve herkesi kucaklayan bir siyaset yürütürken seçim öncesi söylediğimiz sözlerin dışında hareket etmeyiz” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı

Araştırılıyor

İddiaların titizlikle araştırıldığını kaydeden Salıcı, “Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun da bu arkadaşları arayarak bilgi alıyor. Hataya düşmüş arkadaşlar kararlarını yeniden gözden geçirecek ve genel merkezin kararlarını uygulayacak” dedi. Atananların istifa ettirilmesi talimatını veren Torun, “Bazen hatalar oluyor ama biz buna asla izin vermeyiz. Bu anlamda gerekeni yapıyoruz” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun 7 maddesi

– Yönettiğiniz belediyelerde hemşerilerinizi inançları, kimlikleri ve yaşam tarzları nedeniyle ötekileştirmeyin.

– Hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar ve yandaşlar için değil, halk için üretiniz.

– Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapın.

– Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyun, kimseyi asla teşhir etmeyin

– Harcamalarınızı, yatırımlarınızı mali disiplin içinde planlayın.

– Yönetici atamalarında liyakatı temal alın ve mutlaka uyun.

– Belediyeyi adaletle yönetiniz.

Tepki çeken atamalar

– Aydın Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, kardeşi Eralp Atay’ı Sağlık İşleri Müdürü olarak atadı.

– Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın, damadı Başkan Yardımcısı oldu. 

– Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u genel müdür oldu. 

– CHP’li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Şengel, kuzenini belediyede sekreter yaptı.

– Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar’ı özel kalem ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü yapıldı.

– Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, halasının eşi İrfan Aras’ı başdanışman yaptı.

– Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kardeşi Zafer Köse’yi özel kalem müdürü yaptı.

– Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, damadı Ahmet Erdal Şenyurt’u özel kalem müdürü yaptı. 

– Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in kuzeni Ercan Çetin, satın alma müdürü, kayınbiraderi Tolga Solmaz ise Kültür Müdürü yaptı.

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