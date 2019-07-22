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22.07.2019
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CHP’den Burhan Kuzu’ya ’15 Temmuz’ yanıtı

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CHP Milletvekili Muharrem Erkek, AKP’li Burhan Kuzu’nun, “FETÖ’cülerden aldığı izinle tankların arasından Atatürk Havalimanı’ndan kaçan kimdi?” sorusuna sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erkek, “O gece Meclis’te vekillerimize sarılıp teşekkürler ettiğinizi ne çabuk unuttunuz?” dedi.

AKP’li Burhan Kuzu’ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “FETÖ’nün siyasi ayağını soranlara çok basit bir örnek vermek istiyorum. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız öldürülmek istenirken, FETÖ’cülerden aldığı izinle tankların arasından Atatürk Havalimanından kaçan Kimdi? Oradan başlayalım işe” ifadelerini kullandı.

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“SARILIP TEŞEKKÜR ETTİĞİNİZİ NE ÇABUK UNUTTUNUZ?”

CHP’li Muharrem Erkek, Burhan Kuzu’nun paylaşımına yanıt verdi. Kuzu’nun tweetini alıntılayan Erkek şunları söyledi:

“Genel Başkanınız Erdoğan tankların önünde mi durdu? Halkla birlikte sokağa mı çıktı? Binali Yıldırım tünelde saklanmadı mı? Darbe girişimi bastırıldı, sonra meydana çıkıldı! O gece Mecliste vekillerimize sarılıp teşekkürler ettiğinizi ne çabuk unuttunuz?”

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