“İzmir, insan hakları başkenti olacak tüm özelliklere sahip”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, İzmir Barosu nezdinde başlatılmış olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği “İzmir İnsan Haklarının Başkenti” projesi ile koordineli şekilde, İzmir’i uluslararası insan hakları kenti yapmak için geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi.

CHP İzmir İl başkanlığında düzenlenen “İnsan Haklarının Başkenti İzmir” başlıklı toplantısına, İzmir Barosu’nun İnsan Hakları Hukukundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Deman Güler konuk oldu. Güler toplantıda İzmir’in insan hakları kenti olarak tüm dünyada tanınması için başlatılan proje ve insan haklarının temel ilkeleri konusunda sunum yaptı. Toplantıya, CHP ilçe başkanlıklarının İnsan haklarından sorumlu ilçe yöneticileri de katıldı.

“DEMOKRASİ ATEŞİNİ İZMİR’DEN YAKACAĞIZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İzmir İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Memet Kayhan Günal “Yeni bir yola çıkıyoruz. Son yerel seçimler bize gösterdi ki birlikte çalıştığımız takdirde karamsar olmak için hiçbir sebep yok. Ülkemiz ne yazık ki kurucu değerlerinden uzaklaştırılmanın büyük sıkıntısını çekiyor. Biz Türkiye’nin yerinin çağdaş dünya medeniyeti olduğunu biliyoruz. İzmir de Türkiye’nin Batı’ya dönük yüzüdür. Demokratikleşme ateşini buradan yakıp tüm yurt sathında yayacağız. Ülkenin en önemli iki sorununun ekonomi ve demokratikleşme olduğu tespitini yaparak, İzmir’in sahip olduğu potansiyelle ülkeyi dünya standartlarının üstünde bir demokrasiye kavuşturmak için üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Buna inancımız tamdır,” dedi.

“DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARIYLA KALKINMAK MÜMKÜN”

Günal, İzmir’in barındırdığı potansiyel, demokratik yapısı, çoğulcu katılımın sıkça görülmesi, sorgulayan ve özgürlüklerden yana olan tavrıyla, uluslararası alanda insan haklarının başkenti olacak tüm özelliklere sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Öncelikle insan hakları konusundaki bir toplantıya bu yoğun katılım, aslında bu hedefi İzmir’de koymamızın ne kadar doğru olduğu gösteriyor. Katılımın bu denli yüksek olması çok sevindirici ve umut verici. İzmir için, uluslararası alanında kabul görecek, insan hakları denildiğinde akla gelecek kent olması hedefiyle yola çıktık. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle yolumuzu doğru çizmeli ve örneklere bakmalıyız. Mesela Eskişehir bu bağlamda güzel bir örnek. İnsan haklarına saygılı ve demokratik bir yönetim şekliyle kalkınmanın ve tanınmanın mümkün olduğunu gösteren bir örnek. İzmir olarak çok daha fazla avantaja ve imkana sahibiz. Bunları birlikte doğru kullanarak ve yöneterek insan haklarını ilk sıraya alarak, çoğulcu demokrasiyi işleterek, eşitlikten taviz vermeyerek kalkınmanın ve tüm dünya için bir İzmir modeli oluşturmanın hiç de zor olmadığını düşünüyorum. Bu bağlamda katkı koymak isteyen herkesle çalışmak istiyoruz.”

İlginizi çekebilir: CHP Lüleburgaz ilçe teşkilatında toplu istifa

İNSAN HAKLARI KONGRESİ İÇİN KILIÇDAROĞLU’NA DAVET

Toplantı sonunda, CHP İzmir’in tüm ilçelerde insan hakları eğitimlerinin verilmesi, İzmir’de uluslararası kurumlarla işbirliği halinde insan hakları konferansları yaparak, kentin uluslararası insan hakları kongreler kenti haline getirilmesi, yurttaşların demokrasi standartlarının yükseltilerek, İzmir’in ekonomik anlamda daha da kalkınması için çalışmaların başlaması konusunda görüş birliğine varıldı. CHP İzmir İl Yönetimi, söz konusu insan hakları çalışmaları kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımı ile yıl sonunda İzmir İnsan Hakları Kongresi düzenlemeyi de planlıyor.