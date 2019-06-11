25 C
Istanbul
11.06.2019
Anasayfa GÜNCEL CHP'den 'çocuk işçiliğiyle mücadele' çağrısı: Her yıl ortalama 10-12 bin çocuk yaşamını...

CHP’den ‘çocuk işçiliğiyle mücadele’ çağrısı: Her yıl ortalama 10-12 bin çocuk yaşamını yitiriyor

birgun.net birgun.net

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye genelinde çocukların maruz kaldığı her türlü sosyal ve psikolojik baskılara önlem olarak ‘çocuk hakları’ adı altında birimler kurulmalıdır. 18 yaş altı çocukların çalıştırılmasının önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, “12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan iş cinayetlerinde, her yıl ortalama 10-12 bin çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye’de özellikle “mesleki eğitim” adı altında çocuk işçiliğin yasal hale getirildiğini söyleyen Ağbaba, şöyle devam etti:

“Milyonlarca çocuk ‘çıraklık’ adı altında ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. 2015 yılında çırak işçi sayısı 245 bindi. Türkiye’de bugün, ‘çırak’ olarak çalıştırılan çocuk işçi sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır. Yaklaşık 600 bin civarında kayıt dışı çalışan çocuk işçi bulunmaktadır. ‘Çırak’ ve ‘stajyer’ adı altında milyonlarca çocuk zorunlu olarak çalıştırılarak emek sömürüsüne maruz kalmaktadır.”

Ağbaba, Türkiye’de 2016-2018 arasında toplam 190 çocuk işçinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2019’un ilk 5 ayında en az 26 çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Dünyada 152 milyon çocuk işçi var

Türkiye’de çocuk işçilerin en çok yüzde 57,1 ile tarım sektöründe çalıştırıldığını aktaran Ağbaba, bunu yüzde 27,1 ile hizmet sektörü, 15,8 ile sanayi sektörünün takip ettiğini, ayrıca sokakta çalışan çocukların da bulunduğunu ifade etti.

Çocuk işçiliğiyle mücadele için, çocukların “stajyerlik” ve “çıraklık” adı altında ucuz iş gücü olarak çalıştırılmalarına son verilmesi gerektiğini vurgulayan Ağbaba, “Türkiye genelinde çocukların maruz kaldığı her türlü sosyal ve psikolojik baskılara önlem olarak ‘çocuk hakları’ adı altında birimler kurulmalıdır. 18 yaş altı çocukların çalıştırılmasının önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.” önerilerinde bulundu.

İlginizi çekebilir:  Sel 25 yıllık enkazı gün yüzüne çıkardı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,591AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

CHP’den ‘çocuk işçiliğiyle mücadele’ çağrısı: Her yıl ortalama 10-12 bin çocuk yaşamını yitiriyor

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye genelinde çocukların maruz kaldığı her...
Devamını Oku

Gebze’de depo yangını

birgun.net -
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir şirkete ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekibi, yangını...
Devamını Oku

Google, 20 dolarlık telefon üretecek

birgun.net -
Birleşmiş Milletler'in dünyanın diğer yarısının da internet erişiminin sağlanması çağrısı sonucu Google...
Devamını Oku

Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava

birgun.net -
Türkiye'nin en büyük yatak üretim firmalarından birinin çoğunluk hissesi sahibiyken geçirdiği rahatsızlık...
Devamını Oku

Kremlin: Türkiye’ye S-400 sevkiyatını temmuzda planlıyoruz

birgun.net -
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın mevcut koşullarda dahi S-400 füze...
Devamını Oku

Bahçeli 14 Haziran’dan itibaren İstanbul’da olacak

birgun.net -
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Devamını Oku

YSK’den AKP’nin Kadıköy’deki pankartına ilişkin karar

birgun.net -
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kadıköy'deki vapur iskelesi girişine AKP'nin İstanbul adayı Binali...
Devamını Oku

Garanti Bankası’nın internet adresi değişti

birgun.net -
BBVA tarafından geçtiğimiz yıllarda satın alınan Garanti Bankası, bugün itibariyle marka değişimine...
Devamını Oku

TMMOB Kadın Yerel Kurultayları devam ediyor

birgun.net -
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Kasım ayında düzenlenecek Kadın Kurultayı...
Devamını Oku

‘Rantsal dönüşüm ve kent’ paneli 17 Mayıs’ta Beşiktaş’ta

birgun.net -
'Rantsal dönüşüm ve kent' başlıklı panel 17 Haziran Pazartesi günü Beşiktaş'ta düzenlenecek....
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi