CHP’den Düzce açıklaması: Afetler sehven olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından ilan edilen “afet bölgesi” kararının geri çekilmesine ilişkin, “Ne yazık ki sel felaketi umut felaketine dönüştü. ‘Yaraları sarılsın’ diye bekleyen Düzcelilerin beklentisini devletin boşa çıkardığına tanık olmak hepimizi üzüyor. CHP olarak yanlıştan dönülmesi, afet bölgesi ilan edilmesi ısrarımızı sürdürüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Düzce için 23 Temmuz’da “afet bölgesi” ilan edilmesi çağrısında bulunduklarını anımsatarak, devletin iyi yönetilemediğini ve liyakatin olmadığını savundu.

Karaca, “Ülkemizi tek adamın elinde yönetilemez bir hale getirdiler. Vatandaşlarımızın bu travmatik zamanlarda beklentileriyle oynanıyor. Vatandaşımız afet sonrası ikinci kez mağdur ediliyor.” ifadesini kullandı.

“Afet bölgesi” kararı ile “genel hayata etkililik” kararları arasındaki farka işaret eden Karaca, şu görüşlerini paylaştı:

“Genel hayata etkililik kararına göre, sel bölgesinde alınacak tedbirler kısa vadeli olarak yapılacak. Etkililik kararında hangi kamu iradesinin neye yetkili olduğuna dair bir netlik yok. Afet Bölgesi ilan edilmesinde ise uzun vadeli daha kalıcı çözümler hayata geçirilmesi ve sorumluluğun devlet tarafından yerine getirilmesi yükümlülüğü bulunuyor.”

Afetler sehven olmuyor

Düzce’nin afet bölgesi ilan edilmesi halinde sorunların kalıcı çözümünün devlet tarafından üstlenileceğine vurgu yapan Karaca, şunları kaydetti:

“Bu karar gösterdi ki devlet bürokrasisi çökmüş durumda. Valilik afet bölgesi, tanımı için ‘sehven’ kullandık diyor. Oysa belirtelim ki afetler sehven olmuyor, sonuçlarını en ağır şekilde vatandaşlarımız yaşıyor. Ne yazık ki sel felaketi umut felaketine dönüştü. ‘Yaraları sarılsın’ diye bekleyen Düzcelilerin beklentisini devletin boşa çıkardığına tanık olmak hepimizi üzüyor. CHP olarak yanlıştan dönülmesi, afet bölgesi ilan edilmesi ısrarımızı sürdürüyoruz.”

İlginizi çekebilir: Vatandaş her şeyi görecek



