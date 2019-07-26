24.2 C
Istanbul
26.07.2019
Anasayfa GÜNCEL CHP'den Düzce açıklaması: Afetler sehven olmaz

CHP’den Düzce açıklaması: Afetler sehven olmaz

birgun.net birgun.net

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından ilan edilen “afet bölgesi” kararının geri çekilmesine ilişkin, “Ne yazık ki sel felaketi umut felaketine dönüştü. ‘Yaraları sarılsın’ diye bekleyen Düzcelilerin beklentisini devletin boşa çıkardığına tanık olmak hepimizi üzüyor. CHP olarak yanlıştan dönülmesi, afet bölgesi ilan edilmesi ısrarımızı sürdürüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Düzce için 23 Temmuz’da “afet bölgesi” ilan edilmesi çağrısında bulunduklarını anımsatarak, devletin iyi yönetilemediğini ve liyakatin olmadığını savundu.

Karaca, “Ülkemizi tek adamın elinde yönetilemez bir hale getirdiler. Vatandaşlarımızın bu travmatik zamanlarda beklentileriyle oynanıyor. Vatandaşımız afet sonrası ikinci kez mağdur ediliyor.” ifadesini kullandı. 

“Afet bölgesi” kararı ile “genel hayata etkililik” kararları arasındaki farka işaret eden Karaca, şu görüşlerini paylaştı:

“Genel hayata etkililik kararına göre, sel bölgesinde alınacak tedbirler kısa vadeli olarak yapılacak. Etkililik kararında hangi kamu iradesinin neye yetkili olduğuna dair bir netlik yok. Afet Bölgesi ilan edilmesinde ise uzun vadeli daha kalıcı çözümler hayata geçirilmesi ve sorumluluğun devlet tarafından yerine getirilmesi yükümlülüğü bulunuyor.” 

Afetler sehven olmuyor

Düzce’nin afet bölgesi ilan edilmesi halinde sorunların kalıcı çözümünün devlet tarafından üstlenileceğine vurgu yapan Karaca, şunları kaydetti:

“Bu karar gösterdi ki devlet bürokrasisi çökmüş durumda. Valilik afet bölgesi, tanımı için ‘sehven’ kullandık diyor. Oysa belirtelim ki afetler sehven olmuyor, sonuçlarını en ağır şekilde vatandaşlarımız yaşıyor. Ne yazık ki sel felaketi umut felaketine dönüştü. ‘Yaraları sarılsın’ diye bekleyen Düzcelilerin beklentisini devletin boşa çıkardığına tanık olmak hepimizi üzüyor. CHP olarak yanlıştan dönülmesi, afet bölgesi ilan edilmesi ısrarımızı sürdürüyoruz.”

İlginizi çekebilir:  Vatandaş her şeyi görecek


BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,614AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Trump: Rusya’dan füze sistemi aldığı için Türkiye’yi suçlamıyorum

birgun.net -
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Rusya'dan...
Devamını Oku

Muğla’da elektrik akımına kapılan veteriner hayatını kaybetti

birgun.net -
Nevzat Çağlar TüfekçiMuğla Veteriner Hekimleri Odası üyesi,...
Devamını Oku

Gasp Büro Amirliği’ndeki tüm polislerin görev yeri değiştirildi

birgun.net -
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde çalışan tüm personelin...
Devamını Oku

UEFA’nın ‘sezonun golü’ adayları belli oldu

birgun.net -
UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi.
Devamını Oku

Fenerbahçe, Schneiderlin transferi için Everton ile anlaştı

birgun.net -
Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'i kiralamak için kulübü Everton ile...
Devamını Oku

CHP: Merkez Bankası son faiz indirimi ile itibar kaybetti

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,...
Devamını Oku

Avrupa Birliği’nden ABD’nin ‘idam cezası’ kararına tepki

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacak olmasına "şiddetle...
Devamını Oku

MHP’li başkan görevden alındı

birgun.net -
MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı, parti içindeki uygunsuz davranışları nedeniyle görevden...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Pagos Üretici Pazarı’na ulaşım kolaylığı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Kadifekale’de ikincisi kurulacak 'Üretici Pazarı'na...
Devamını Oku

La Liga’da ‘maç günü’ tartışması

birgun.net -
İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) sorumlu hakimin aldığı, İspanya 1. Ligi (La Liga)...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi