CHP’den ‘engelli yurttaşlardan sağlıkta katılım payı alınmasın’ teklifi

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, sürekli hekim kontrolünde olan engelli yurttaşlardan sağlıkta katılım payı alınmamasını içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu.

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CHP’li Suzan Şahin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklif; sağlık hizmetinde alınan katkı paylarının engelli yurttaşlardan alınmamasını ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmelerini amaçlıyor.

Teklif ile sürekli hekim kontrolünde olan engelli yurttaşların muayene, tetkik, tıbbi malzeme, ilaç, reçete başta olmak üzere ek olarak cepten 14 kalem katkı-katılım payı ve özel sağlık kurumuna ilave ödemelerin alınmamasını öngörüyor.



