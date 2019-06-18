CHP’den ‘Erdoğan miting yapmasın’ başvurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim sürecine ilişkin söylemlerinin, çalışmalarının ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım lehine yürüttüğü seçim kampanyası ile yaptığı mitinglerin, Anayasaya ve Cumhurbaşkanlığı yeminine aykırı olduğunun tespiti yönünde tavsiye niteliğinde karar alınması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) başvurdu.

İMAMOĞLU’NU HEDEF ALIYOR, YILDIRIM’A OY İSTİYOR

Kamu Denetçiliği Kurumu’na sunduğu dilekçesinde, 23 Haziran İstanbul seçimlerine günler kala Erdoğan’ın yeniden sahneye çıkarak Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığını ve Binali Yıldırım’a destek istediğini anlatan CHP’li Tanal, bunun hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu kaydetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI YEMİNİNİNDE TARAFSIZLIK VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Erdoğan’ın, Anayasa’nın 103’üncü maddesine göre, “Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim” şeklinde yemin ettiğini hatırlatan Tanal, bu yeminin gereği olarak Cumhurbaşkanı’nın siyasi görüşler arasında ayrım yaparak bazı adaylardan yana tavır takınamayacağının altını çizdi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal

İSTANBUL ADAYIYMIŞ GİBİ MİTİNG DÜZENLİYOR

Erdoğan’ın 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçim sürecinden bu yana takındığı tutum, yaptığı açıklamalar ve vermiş olduğu demeçler dikkate alındığında sıklıkla tarafsızlık ilkesine aykırı hareketlerde bulunduğunun görüldüğünü vurgulayan Tanal, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanının söylem ve eylemleri ettiği yemine ve Anayasaya aykırıdır. Kamu Denetçiliği Kurumu, her devlet kurumu, kuruluşu ve kişisi ile ilgili işlem yapma hak ve yetkisine sahiptir. Şu halde sayın denetim kurumunun Cumhurbaşkanının eylem ve işlemlerini denetimden geçirmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanının kamu kaynaklarını kullanarak miting gerçekleştirmesi, kamu kuruluşlarınca düzenlenen organizasyonlarda önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini etkilemeye yönelik konuşmalar yapması, bir adayın lehine çalışma yürütmesi, hatta adeta İstanbul adayıymış gibi mitingleri kendi organize etmesi kabul edilemez. Bu konuda sayın kuruma büyük sorumluluk ve görev düşmektedir.”

SADECE TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANI MİTİNG YAPIYOR

“Dünyanın hiçbir ülkesinde devlet başkanının, cumhurbaşkanının, bir belediye başkanının lehine veya aleyhine miting yaptığı görülmemiştir. Ancak bir cumhurbaşkanının belediye başkanlığı seçimleri için sahaya inerek propaganda yapması, Türkiye’ye özgü bir hal almaya başlamıştır” diyerek tepkisini dile getiren CHP’li vekil Mahmut Tanal, Ombudsmanlık kurumunun üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.