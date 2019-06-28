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29.06.2019
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CHP’den Eren Erdem için komisyon

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Fotoğraf: AA

Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Eren Erdem ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında komisyon oluşturuldu.

Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında komisyon kurulduğu bildirildi.

CHP Basın Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, tutukluluğunun birinci yılında CHP Genel Merkezi bünyesinde Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında İstanbul milletvekilleri Zeynel Emre, Ali Şeker, Turan Aydoğan ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’den oluşan “Eren Erdem Komisyonu”nun kurulduğu belirtildi.

Komisyonun, Erdem’in duruşmaları ile sağlık durumunu takip ederek, yaşanan gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceği kaydedildi.

Açıklamada, Eren Erdem’in “haksız, mesnetsiz ve somut hiçbir delile dayanmadan” bir yıldır tutuklu olduğu, yürütülen davanın ise siyasi dava olduğu ifade edildi.

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