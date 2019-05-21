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22.05.2019
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CHP’den hapis cezası alan işçilere ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, sendikalı olmak istedikleri için işlerin atılan ve hapis cezasına çarptırılan işçileri ziyaret etti. Sarıbal, "Haklı ve onurlu mücadelelerinde işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, TARİŞ Fabrikası’nda, DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikasına üye olmak istedikleri için işten atılan ve 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan işçileri ziyaret etti.

DİSK Ege Bölge Temsilcilisi Memiş Sarı ve işçilerle bir araya gelen Orhan Sarıbal süreci değerlendirerek, “Her zaman işçilerimizin yanında olacağız” dedi.

“TARİŞ EMEKÇİLERİ HAKLIDIR”

İşçilerle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, “Anayasal hak olan sendika üyelikleri sorgulanarak işinden atılan emekçiler derhal  işlerine dönmelidir. Sendikalı olmak suç olmadığı gibi hak aramak da suç değildir” dedi. 

TARİŞ yöneticilerinin şikayeti ile “toplantı ve yürüyüş yasasına” ve “konut dokunulmazlığına” muhalefet iddiasıyla açılan dava savcılık tarafından takipsizlik kararı ile kapanmışken aynı savcı tarafından yeniden dava açılarak bu kez ceza verildiğini hatırlatan Sarıbal, “Bu süreç kabul edilemez bir süreçtir” dedi.

“ÇİFTE STANDART KARAR”

İşçileri haksız yere cezalandırmak için çok hızlı işleyen bir yargı sürecinin yaşandığını ifade eden Sarıbal, “Emekçilerin işe iade talebiyle açtığı davayı yargı ağırdan alıyor. Bir buçuk yılı geçti, davaları sonuçlanmadı. Burada bir çifte standart var. İşçilerimizin mücadelesini beraat gelene kadar takip edeceğim. Yanlarındayım” diye konuştu.

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