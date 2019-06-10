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10.06.2019
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CHP’den hapishanelere ziyaret: Cezaevleri oy deposu değildir

CHP’li 26 milletvekili, cezaevlerini ziyaret etti. Yapılan ziyaretleri kamuoyuyla paylaşan Ağbaba: İnsanları bir af beklentisine sokarak seçimden sonra unutmak kabul edilebilir değildir

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26 CHP’li milletvekili aralarında İstanbul, Ankara ve Adana’nın da bulunduğu 27 cezaevinde bulunan mahkûmları ve personeli ziyaret etti. Bu ziyaretlerde CHP milletvekilleri, gazeteciler, akademisyenler, aydınlar ve siyasetçilerin yanı sıra adli hükümlülerin de olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, gerçekleşen ziyaretlere ilişkin Ağbaba açıklama yaptı. Af söylentilerinin mahkûm ve ailelerini beklentiye soktuğunu söyleyen Ağbaba, “Türkiye’deki tüm sorunların olduğu gibi bu sorunun çözüm yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Eğer siyasi partiler bu söylemlerinde samimilerse düzenleme Parlamento’ya getirilmeli ve siyasi partilerin konuya ilişkin görüşleri dinlenmelidir. İnsanları bir af beklentisine sokarak seçimlerde oya dönüştürecek biçimde duygularını istismar etmek ve seçimden sonra unutmak kabul edilebilir değildir” dedi.

HERKES İÇİN TAHRİP EDİCİ

AKP ve MHP’nin cezaevlerini oy deposu olarak gördüklerini belirten Ağbaba, “Sonuçlanmayan af tartışmaları hem mahkumlar, hem aileleri hem de suçtan zarar görenlerin kendileri ve yakınları açısından da tahrip edici olduğunu not ediyoruz. Bir an önce toplumsal mutabakatın sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, “Sonuçlanmayan af tartışmaları hem mahkûmlar, hem aileleri hem de suçtan zarar görenlerin kendileri ve yakınları açısından da tahrip edici olduğunu not ediyoruz. Milletvekillerimiz hem cezaevindeki mahkûmların hem de cezaevi çalışanlarının bayramlarını kutlama ve sorunlarını dinleme şansı buldu” diye konuştu.

MAHKÛMLAR NÖBETLEŞE UYUYOR

Cezaevlerinde 3 tip mağduriyet tespit ettiklerini ekleyen Ağbaba sözlerine şöyle devam etti: “Kapasite üzerinde kişi bulunması nedeniyle mahkumların yaşadığı bir mağduriyet bulunuyor. Mahkûmlar kapasite darlığı nedeniyle ancak üst üste ve nöbetleşe uyuyabilmekte, bazı mahkumların tuvalet önlerinde yatabildikleri belirtilmektedir. Çalışanlar da bayramlarda ve görüş günlerinde bir mağduriyet yaşıyor. Aileden çok uzak yerdeki mahkûmların yaşlı aileleri, çocuklarını ziyaret edemediği belirtildi. Cezaevi çalışanları, kapasite üzerindeki mahkûm sayısı nedeniyle personel yetersizliği bulunuyor. İnfaz koruma memurlarının özlük hakları iyileştirilmelidir”

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Hasta mahkûmların tedavi ve ilaca ulaşım sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayan Ağbaba, “Ortak kullanım alanlarının nöbetleşe kullanılması zorunluluğu nedeniyle, cezaevlerindeki sosyal aktivite olanaklarından yeterince yararlanılamamaktadır. Özellikle hasta mahkumların, tedaviye ve ilaca erişimde yaşadığı sorunlar ve nakil araçlarının yetersizliği de çözülmesi gereken önemli sorun başlıklarından biridir” ifadelerini kullandı.

LEKELENMEME HAKKINA İHLAL

Mahkûm fazlalığından dolayı salgın hastalık iddiaları olduğunu söyleyen Ağbaba, “İnsanların üst süte balık istifi biçimde yatmak zorunda kaldığı yoğun şikayetlerden biridir. Uzun tutukluluk sürelerinden ve yazılmayan iddianamelerden, bitmeyen davaların yanı sıra, toplum nezdinde peşinen suçlu ilan edilen insanların lekelenmeme hakkının ihlal edildiği, bu mahkûmların yakınlarının toplumda dışlanması gibi sonuçlar doğurmaktadır” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

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