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CHP’den Hasankeyf çağrısı: Siyasiler, tarihini ve kültürünü korumak isteyenlerin sesini duymalı

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Karaca, “Tarihini ve kültürünü korumak isteyen insanların, sivil toplumun ve akademinin yıllardır yaptığı çağrılara kulak verilmeli, geç olmadan Hasankeyf’in yok edilmediği bir çözüm için katılımcı ve şeffaf bir süreç başlatılmalı” ifadelerini kullandı.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yakın bir zamanda tümüyle sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Hasankeyf antik kenti için çağrı yaptı.

Türkiye’nin Güneydoğusunda bulunan antik kent, Batman iline bağlı bir ilçe merkezi konumunda. Son yıllarda eserlerin taşınması ve tarih mirasa yönelik çeşitli fiziki zararlarla gündeme gelen Hasankeyf için süre giderek daralırken CHP’den önemli bir çağrı geldi.

1978 yılında birinci derece SİT alanı ilan edilen Hasankeyf’in olağanüstü öneme sahip arkeolojik bir bölgenin de merkezi konumunda olduğunun söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; “Medeniyetimiz ve insanlık tarihi açısından daha pek çok keşfedilmeyi bekleyen tarihi alanı barındıran böylesi bir doğal ve kültürel mirasın yok edilmesine karşı yurttaşlardan yükselen sese siyasiler kulaklarını tıkamamalı” dedi.

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“12 BİN YILLIK GEÇMİŞİYLE MEDENİYETİN BEŞİĞİ”

“İçinde bulunduğu Dicle Vadisi doğu ve batı uygarlıklarının doğum yeri olan Hasankeyf’in yok olmasına seyirci kalınmamalıdır” diyen Biçer Karaca sözlerine şöyle devam etti:

Gülizar Biçer Karaca

“Hasankeyf ve Dicle Vadisi, UNESCO’nun on Dünya Mirası kriterinin dokuzunu birden sağlayan dünyadaki tek yer konumunda. Yaklaşık 12 bin yıllık tarihiyle adeta bir açık hava müzesi konumundaki Hasankeyf, Türkiye’de Ortaçağa ait bütünlüğünü koruyabilen tek kent olma özelliği taşıyor. Ayrıca döneminin en önemli İslam başkentlerinden biri olan  Hasankeyf’in yok olması çok önemli bir insanlık tarihi mirasının da yok edilmesi demek.”

“HASANKEYF İÇİN GEÇ OLMADAN ADIM ATILMALI”

“2000’li yılların başından bu yana gerek yerel, gerek ulusal düzeyde sivil toplum kuruluşlarının, sanatçıların ve bilim insanlarının yok edilmemesi için kampanyalar yürüttüğü Hasankeyf, Türkiye’nin doğa ve kültür mirasını koruma noktasında yaşadığı sorunların da bir göstergesi haline gelmiştir. Coğrafyamızda yaşayan herkesin köklerinin dayandığı bu antik kent yirmiden fazla uygarlığın izlerini taşıyan evrensel bir mirastır. Bugüne değin korunduğu halinden çok daha iyi şartlarda bu mirası torunlarımıza bırakmak da bizlerin boynunun borcudur. Tüm siyasilerin de bu bilinçle hareket etmesi ve daha da geç olmadan Hasankeyf’in yok olmaması için gereken adımları atması gerekmektedir. Tarihi, kültürel ve doğal mirası korumak için yürütülen mücadelelere karşı siyasilerin duyarsız kalması kabul edilemez. ”

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