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05.04.2019
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CHP’den İstanbul açıklaması: “İmamoğlu kazandı, mazbatasını verin”

birgun.net birgun.net

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Muharrem Erkek, Ekrem İmamoğlu’nun seçimleri kazandığını belirterek mazbatasının verilmesi çağrısında bulundu.

“12 ilçede sayımlar devam ediyor ama 11 ilçedeki farka bakınca bu farkın değişmeyeceğini bütün Türkiye görüyor” diyen Erkek, “Dünyanın en güvenilir seçimini biz yapıyoruz diyenler, şimdi şaibeden bahsediyor” dedi.

Muharrem Erkek, “Sayın Ekrem İmamoğlu seçimleri kazandı. Lütfen mazbatasını verin” çağrısında bulundu.

‘İLK AÇIKLAMA YAPAN YILDIRIM’DI’

Ankara’da itiraz süreci tamamlanmadan Melih Gökçek’e mazbata verildiğini hatırlatan Erkek, Ekrem İmamoğlu’nun “Seçimi kazandık” açıklamasına gelen tepkilere yönelik de “İlk kazandık açıklaması yapan Binali Yıldırım’dı. Lütfen biraz ciddi olalım” yanıtını verdi.

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