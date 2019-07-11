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11.07.2019
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CHP’den kararname izleme komisyonu önerisi

birgun.net birgun.net

CHP, Meclis’te Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini İzleme ve İncelenme Komisyonu kurulması için TBMM İçtüzüğü’nde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi.

CHP’nin teklifi, partinin Anayasa Profesörü Milletvekili İbrahim Kaboğlu ve 54 CHP’li vekilin imzasını taşıyor. Teklifin 4 sayfalık gerekçesinde “Anayasa sistematiği bakımından, hak ve özgürlükler düzenlendikten hemen sonra, bunları koruma organı olarak TBMM yer alıyor. Sıralama, yasama, yürütme ve yargı şeklinde. Başka bir deyişle, anayasal sistematik, önce özgürlük sonra iktidar anlayışını yansıtıyor. Bu anlayış, liberal anayasacılığın belirgin özelliğidir. Bu bakımdan, TBMM’nin özgürlük mekânı olması nedeniyle kural koyma yetkilerini sahiplenmesi, sadece tarihsel misyonunun değil, anayasal sistematiğin de bir gereği olduğuyla gerekçelendirilmiş” denildi.

Gerekçede ayrıca TBMM’de 600 milletvekilinin 691 maddeyi görüşerek 39 kanun teklifini kanunlaştırdığı buna karşın tek kişinin 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 1915 maddeyi hem de ‘gerekçesiz’ bir şekilde yürürlüğe soktuğuna dikkat çekildi.

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Yasamanın asli sahibi olan TBMM’nin belirleyici konumunun açıkça göz ardı edildiği, bu nedenle kurulması öngörülen komisyonun ne kadar gerekli olduğu ifade edilen gerekçede, TBMM’nin, 600 milletvekilli ve 200 aşkın yasama uzmanıyla pekala Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenlemeleri hukuken çerçeveleyebileceği ve Anayasa Mahkemesi’ne başvuru ile de yargısal denetim yolunu işletebileceği ifade edildi.

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