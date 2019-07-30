CHP’den Kürt sorununa ilişkin yeni rapor: Çözümün adresi Meclis olacak

Ceylanpınar’da yaşanan ve failleri tespit edilemeyen saldırının ardından 2015 yılında sonlandırılan çözüm sürecinin bu kez parlamento odaklı olarak yürütülmesini savunan CHP, Kürt Sorunu’nda Çözüm Raporu’nu hazırlamaya başladı.

İktidarın, 17 yıllık yönetimi boyunca sık sık kullandığı, “Çözerse AKP çözer” algısının kamuoyunda etkisini tamamen kaybettiğini tespit eden CHP yönetimi, toplumun genelini ilgilendiren sorunlarla ilgili önerilerini kamuoyuyla paylaşmaya karar verdi. Bu kapsamda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına Kürt sorununa ilişkin 2015 yılında hazırlanan “22 Soru 22 Cevap” isimli raporun güncellenmesi talimatını verdi.

ANADİLDE EĞİTİM VE HASTA TUTUKLULAR

CHP Yönetimi önümüzdeki hafta son şeklinin verilmesi beklenen raporda, Kürt sorununun temel çözüm yerinin TBMM olduğunu vurgulayacak. AKP’nin çözümde bir aktör olamayacağı ifade edilecek raporda, yasayla kurulacak bir Meclis Komisyonu’nun çözüm için en faydalı birim olacağı ifade edilecek.

Çözümün dört ana ayağı bulunduğunu ifade eden parti yönetimi raporda, siyasi partilerin katkı vereceği bir toplumsal mutabakat metninin hazırlanması, ortak akıl heyetinin oluşturulması, “gerçekleri araştırma komisyonu” kurulması gibi önerilerde bulunacak. Ana dilde eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayacak CHP yönetimi, hasta tutukluların salıverilmesi, eşit ve makul vatandaşlık kavramlarının kesin çizgilerle belirlenmesi gibi konulara da vurgu yapacak.

CHP ÖNEMLİ BİR AKTÖR

Çalışmalara ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “2011 yılından bu yana sorunun çözümü için ortaya attığımız öneriler, zamanın koşulları gerekçe gösterilerek dikkate alınmadı. Şimdi Kürt meselesini de CHP’nin çözeceğine yönelik algı güçlendi. CHP artık bu konuda önemli bir aktördür” dedi.

Çözüm sürecinin sona ermesiyle birlikte Türkiye içinde ve bölge ülkelerinde “doğru olmayan bir politikanın yürütüldüğünü” ifade eden Tanrıkulu, “22 soru 22 cevap ismiyle açıkladığımız raporu, aradan geçen dört yılın ihtiyaçları da gözetilerek yeniliyoruz. Bu konuda bir çözüm iddiamız mevcut. Ülkenin böyle bir çözüm önerisine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz” dedi.