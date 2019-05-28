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28.05.2019
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CHP’den Meclis araştırması talebi: İşsizlik arttıkça intiharlar artıyor

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CHP Antep Milletvekili İrfan Kaplan, artarak devam eden ekonomik krizin ve işsizliğin intihar girişimlerini de artırdığını belirterek, Meclis’in bir an önce bu konuda bir araştırma komisyonu kurması gerektiğini söyledi.

CHP’li Kaplan’ın konuyla ilgili Meclis’e sunduğu araştırma önergesinde DİSK, TÜİK ve Habitat’ın verilerine yer verdi. “Ülkemizde 2002’den bu yana ekonomik kriz, artan işsizlik, geçim sıkıntısı ve yoksulluk beraberinde şiddet ve intiharları da kaygı verici boyutta artırmaktadır” diyen Kaplan, “Ekonomik bunalımın intihar üzerinde etkileri yadsınamayacak bir etkiye sahip gerçeği her gün yeni bir bunalım ve intihar haberiyle gözler önüne serilmektedir. İşsizlik yüzünden intihar normalleştirebilecek bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Kaplan, İSİG Meclisi verilerine dikkat çekerek, “Bu verilerine göre, 2013 yılında 15, 2014 yılında 25, 2015 yılında 59, 2016 yılında 90, 2017 yılında 89, 2018 yılında 73 işçi, geçim sıkıntısı borç ve işsizlik nedeniyle intihar ederek yaşamına son verdi. İşsizlik ve ekonomik kriz 2019’da da can almaya devam ediyor” dedi.

AKP İKTİDARI İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR!

Kaplan, basına ve kamuoyuna yansıyan intiharlara da dikkat çekerek şu örnekleri verdi: “Kocaeli’nde yaşayan İsmail Devrim oğluna pantolon alamadığı için, Sosyal Bilgiler Öğretmeni İsa Erdoğan ve Merve Çandar ataması yapılmadığı için, Adana’da yaşayan Emine Akçay, eşi işsiz olduğundan kirasını ödeyemediği ve yakacak odun bulamadığı için, İstanbul Barosu’na kayıtlı 28 yaşındaki avukat Gökhan Vural Arı, avukatlık ofisi açabilmek amacıyla aldığı borçları ve banka kredilerini işsizlik nedeniyle ödeyemediği için ve daha çok yeni Gaziantep’te Eyüp Dal, kendisine verilen iş sözü tutulmadığı için intihar etti. AKP iktidarıyla birlikte son 17 yılda ne yazık ki işsizliğe dair bir çözüm üretilememiş, aksine her geçen yıl işsizlik daha çok artmış, istihdam azalmıştır.”

Kaplan verdiği önergede, Türkiye’de işsizlik ve ekonomik krize bağlı olarak artan intiharlara ilişkin bir harita çıkarılmasını ve gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğini vurguladı.

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