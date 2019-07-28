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28.07.2019
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CHP’den Meclis Başkanı Şentop’a çağrı: Kaboğlu ile açık oturuma çıksın

TBMM Başkanı Şentop’un, “Cumhuriyet ve üniter yapıya sahip ülkelerde, iyi işleyen tek bir parlamenter sistem örneği yoktur” sözlerini eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özel, “Şentop iddiasında ısrarcıysa Anayasa Profesörü’müz İbrahim Kaboğlu ile açık oturuma çıksın” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un, TBMM’nin 27’nci dönem ikinci yasama yılı değerlendirme toplantısında parlamenter sisteme yönelik ifadeleri tepki çekti. Şentop’un, “Parlamenter sistem krallıkların, federasyonların yönetim şeklidir. Cumhuriyet ve üniter yapıya sahip ülkelerde, iyi işleyen tek bir parlamenter sistem örneği yoktur” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Başkanı’nı açık oturuma davet etti.

“Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur” diyen Özel, CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu ile Şentop’un parlamenter sistemin hangi yönetim kültürünün sistemi olduğuna yönelik açık oturum düzenlemesi gerektiğini söyledi.

MİLLİ GELİRLERİ ÜST SEVİYEDE

Milli geliri en yüksek olan 10 ülke ile milli geliri en düşük olan 10 ülkenin kıyaslamasını yapan Özel, “Milli geliri yüksek olan 10 ülkenin dokuzu parlamenter sistemle yönetiliyor. En düşük olan 10 ülkede ise parlamenter sistemle yönetilen yok. Bu veri bile Şentop’un açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını gösteriyor” dedi.

İKİ TEMEL İLKE

Meclis Başkanı Şentop’un yeni Anayasa’nın hazırlanma sürecinde etkin rol aldığını hatırlatan Özel, “Demokrasi parlamentolarının meşrutiyet ve monarşi parlamentolarından ayrılan iki önemli özelliği vardır. Bunun ilki kapısının sokağa açılma ilkesi ikincisi de kendiliğinden toplanma ilkesidir. Kapısı sokağa açılmayan, halkın erişemediği bir bahçenin içinde padişahın, şeyhin emrinde olan ve kendiliğinden toplanamayıp bir muktedirin çağrısıyla toplanan parlamentolar şekli parlamentolardır. Herhalde sayın başkanın parlamento diye incelediği örnekler bu tip yerler olsa gerek. TBMM’nin de son yıllarda böle bir hal aldığını söyleyebiliriz. Darbe girişimi bahane edilerek araçlar için konulan bariyerlere yenileri eklendi. Artık yayalar için de bariyer var” dedi.

AKILLA BAĞDAŞMAYAN CÜMLELER

Parlamentolar aracılığıyla yönetilen halkların refah düzeyinin üst seviyede olduğuna dikkati çeken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şu değerlendirmeleri yaptı:
“Parlamenter demokrasi ile yönetilen ülkeler, son çıktıkları yıkıcı savaşlardan ya da kuruluşlarından bu yana darbe görmüyorlar. İnsan hakkı ihlali konusunda karneleri çok iyi, halkın yönetime katılımı konusunda tüm endekslerde en üstteler. Halkın halinden memnun olduğuyla ilgili tüm endeksler en üst düzeyde. Şentop, gerçeklikle de akılla da bilimle de dünya siyaset tarihiyle de bağdaşmayan cümleler kurmuş.”

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DARBELER BAŞKANLARA YAPILIYOR

“Darbeler ve yönetim sistemi arasında da bir ilişki bulunuyor. Son 19 yılda yapılan darbeleri incelediğimizde, gerçekleştirilen 22 darbeden 18’i başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde, üçü kral tarafından yönetilen ülkelerde yaşandı. Sadece demokrasisi çok da gelişmemiş olan Fiji’de parlamenter sistemle yönetilirken darbe girişimi yaşandı.”

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