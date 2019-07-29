CHP’den ‘Salda Gölü’ için buluşma çağrısı

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, tüm doğaseverleri yarın saat 14.00’te Salda Gölü kıyısında Halk Plajı’nda buluşmaya çağırdı.

“Salda Gölü’nün doğal güzelliği ve yapısı bozulmasın diye tüm doğa dostlarını Salda’nın sesine ses olmaya davet ediyorum” diyen Karaca, “Doğamızın, yaşam alanlarımızın ihalelerle betona boğulmasına izin vermeyelim” ifadelerini kullandı.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki turkuaz suyu ve beyaz sahiliyle “Türkiye’nin Maldivleri” olarak adlandırılan Salda Gölü’ne yapılacak olan Millet Bahçesi’nin ihalesi 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek.