CHP’den seçim kuruluna itiraz görüntülerine ilişkin açıklama

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, partisinin İl Seçim Kurulu’na itiraz başvurusu görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin, “O son gidişimiz 5. itirazımızdı. Ondan önce 4 itirazımız var. O gün 5 tane itirazı yok sayıp, sanki sadece akşam mesaiden sonra itiraz verilmiş gibi kamuoyunu bir yalanla aldatma peşindeler. İlçe ve il seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulunda itiraz mesai saatine bağlı değildir.” dedi.

Tezcan, bazı basın yayın organlarında çıkan 2 Nisan’da CHP’li yöneticilerin İl Seçim Kurulunun kararlarını değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunduğu iddialarının yer aldığı haberlere ilişkin, CHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi.

Bülent Tezcan, İstanbul seçimleriyle ilgili yoğun bir seçim kampanyası süreci devam ederken, 3 günden bu yana özellikle “havuz medyası” tarafından başlatılan bir yalan ve iftira kampanyasıyla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

İlginizi çekebilir: İki protesto ve bir slogan

Seçim gününe kadar yeni yalan, kumpas haber ve kampanyalarla gündemin meşgul edileceğinin altını çizen Tezcan, şöyle konuştu:

“Adliye görüntüleri üzerinde bir senaryo yazmışlar. Herkese açık olan adliye kapısında vatandaşın hakkını aramak üzere hakkını kullananlara güvenlik kameraları görüntüleri üzerinden bir senaryo yazmışlar ve kumpas hazırlamışlar. Şikayet hakkımızı kullanmak üzere gittiğimiz görüntüleri sanki bir çete faaliyeti gibi kamuoyuna yansıtma peşindeler. Daha vahim olan ise görevlerini yapmak üzere adliye binasına giren hakimleri hırsızın eve girmesi gibi bir görüntüyle servis edip, kamuoyuyla paylaşmışlar. Bu seçimde sandıkta sonuç alamayanların yalan ve iftira üzerinde herkesi, bütün ahlaki değerleri yok sayarak, töhmet altında bırakma kararlılığı içerisinde olduklarını gösteriyor. Ancak inanıyoruz ki, millet gerekli cevabı 23 Haziran Pazar günü sandıkta verecek.”

“İtiraz mesai saatine bağlı değildir”

Kanundan kaynaklanan itiraz haklarını kullandıklarını fakat bunun bir suç faaliyetiymiş gibi kamuoyuna gösterildiğini ifade eden Tezcan, süreçle ilgili hiçbir tereddütleri olmadığını dile getirerek, itirazın bir hak olduğunu ve bunu kullandıklarını belirtti.

CHP Aydın Milletvekili Tezcan, AKP’nin İlçe Seçim Kurullarına yaptığı itiraz üzerine haksız buldukları kararlara karşı 2 Nisan günü saat 16.00’da itibaren 5 itiraz verdiklerini aktararak, “O son gidişimiz 5. itirazımızdı. Ondan önce 4 itirazımız var. O gün 5 tane itirazı yok sayıp, sanki sadece akşam mesaiden sonra itiraz verilmiş gibi kamuoyunu bir yalanla aldatma peşindeler. İlçe ve il seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulunda itiraz mesai saatine bağlı değildir. 24 saat esasıyla çalışırlar. Mesai saati kavramına bakmaksızın seçim hukukunda itirazı gece yarısı da karar bağlar. Orada herhangi bir biçimde hakimlerle hiçbir temas olmadı. Dilekçe seçim müdürüne verildi. Bunu da yalanla değiştirip kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

İl Seçim Kurulunun oyların sayılması için aldığı karar üzerine itiraz dilekçesi verdiklerini ve tedbir kararı alındığını da hatırlatan Tezcan, “Bunun üzerine bir başka yalana daha başvurdular. Kumpas haberini böyle kurgulamışlar. ‘Bu karar nedeniyle İstanbul seçimlerinde oyların yüzde 90’ının sayılması engelledi. Bu sebeple seçimler yenileniyor.’ diye haber yapıyorlar. Şimdi bu kurgu üzerinde seçimin yenilenme sebebi ‘bu’ diyorlar. O tedbir kararı uygulanmadı. Geçersiz oyların tümü sayıldı. Bir kısım ilçelerde de bütün oylar sayıldı.” açıklamasını yaptı.

“Bu bir suç organizasyonudur, kumpastır”

Tezcan, kendilerinin ciddiye almadığı havuza AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın daldığını belirtti.

Bülent Tezcan, görüntülerde hiçbir suç unsuru olmadığını, gizli mahfillerde konuşmadıklarını, hukukun tanıdığı itiraz hakkını kullandıklarını söyledi.

Görüntülerin devletin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının mahremiyetinde olduğunu ifade eden Tezcan, “O görüntüleri basına servis ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bu işin neresindedir? Hesabı verecek. Adalat Bakanlığı bu işin neresindedir? Kaybettikleri bir seçim uğruna devleti ayağa düşürdüler. Vatandaşın şikayet hakkını kullandığı adliyedeki güvenlik kamerası görüntüsünü bir suç organizasyonun parçasıymış gibi göstermeye çalışarak, bir başka suç organizasyonunun içine giriyorlar. Bu bir suç organizasyonudur, kumpastır. Bununla ilgili yasal süreci başlattık.” şeklinde konuştu.

Açıklamasının ardından, bazı basın mensuplarının soru sormak istemesi üzerine Tezcan, soru almayacaklarını söyledi.

Toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun ile CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ve İstanbul Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Doğuşcan Aydın Aygün de yer aldı.