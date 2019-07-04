CHP’den seçimlerin siyasi değerlendirmesi: Karadenizliler İmamoğlu’nda birleşti

CHP’de 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin analizleri yapılmaya devam ediyor. Kazandığı belediyeleri bir daha kaybetmek istemeyen parti yönetimi, seçimlerin matematiksel ve siyasi analizini yaparak önümüzdeki dönemin çalışma planını oluşturmayı planlıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Onursal Adıgüzel’in hazırladığı seçim analizleri, Cumhur İttifakı adayının ve seçim stratejisinin seçmende karşılık bulmadığını ortaya koydu. Yapılan değerlendirmeye göre, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde MHP seçmeninin sadece üçte biri Binali Yıldırım’a oy verdi. MHP’lilerin üçte birinin tercihi Ekrem İmamoğlu olurken kalan üçte biri ise sandığa gitmedi. MHP seçmeninin sandığa gitmemesinde Abdullah Öcalan’ın mektubunun ve Osman Öcalan’ın TRT’ye konuk olmasının etkiliği olduğu ifade edildi. CHP’nin başarısının anahtarı ise “demokratlar ittifakı” oldu. Değerlendirmeye göre, Kürt, muhafazakar, milliyetçi ve sosyal demokratlar İmamoğlu’na oy verdi.

Cumhur İttifakı’nın İmamoğlu’na yönelik suçlamalarının Karadeniz seçmenini CHP etrafında konsolide ettiği de değerlendirmeler arasında yer aldı. Pontus söyleminin ve Ordu’da yaşanan VİP krizinin ardından Karadeniz seçmeninin yoğunlukta olduğu ilçelerde İmamoğlu’na büyük oy geçişlerinin yaşandığı gözlendi.

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FARKIN SİYASİ NEDENLERİ

31 Mart’tan 23 Haziran’a seçmen davranışlarındaki değişimin nedenlerini de masaya yatıran CHP, genel neden olarak ekonomik krizi ve toplumdaki adalet duygusunun yok olmasını belirledi. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığından bu yana uyguladığı ve “Kılıçdaroğlu Yaklaşımı” olarak nitelendirilen ılımlı ve kucaklayıcı stratejiyi İmamoğlu’nun başarılı olarak sahada yansıtmasının da “zaferin” etkenleri arasında olduğu bildirildi.

Mahallelere göre oy oranlarını da mercek altına alan parti yönetimi, İstanbul’daki 961 mahallenin 578’inde Ekrem İmamoğlu’nun, 383’ünde ise Binali Yıldırım’ın ilk sırada yer aldığını belirledi. Yapılan siyasi değerlendirmede, AKP seçmenindeki çözülmeye dikkat çekildi ve bu sonuçların ardından “AKP’nin seçmenini bir arada tutmasının zor olduğu” bildirildi.

AKP’nin yoğunlukta olduğu ilçelerde çalışmalar yürüten milletvekilleri ve parti yöneticilerinin deneyimlerini Parti Meclisi’nde aktarmasının ardından “karşı mahalle stratejisinin” sürekli hale getirilmesi de kararlaştırıldı. CHP içinde bu kapsamda karşı mahalle olarak tanımlanan kesimlerle daha fazla ilişki kurulması kararı alındı.

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Geziler sürecek

CHP’de Ekonomi Masası üyesi parti yöneticileri, beşinci tur Türkiye ziyaretlerini gerçekleştirmek için sahaya inmeye hazırlanıyor. Ekonomik krize karşı vatandaşların sorunlarını sahada görmek ve çözüm üretmek isteyen parti yönetimi, çalışmalara yoğunluk verme kararı aldı.

CHP Ekonomi Masası toplantısına Faik Öztrak, Abdüllatif Şener, Çetin Osman Budak, Bülent Kuşoğlu, Fethi Açıkel katıldı. Parti Sözcüsü Öztrak, “Dünya enflasyon liginde 11’inci sıradayız” dedi. TÜİK’in enflasyon rakamlarının halkın enflasyon rakamları ile örtüşmediğini ifade eden Öztrak, “Enflasyondan yola çıkarak yüzde 5 ve 6 zam yapıldı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yüzde 40 zam yapıldı. Bu kabul edilemez” diye konuştu.