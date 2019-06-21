22.9 C
Istanbul
21.06.2019
Anasayfa GÜNCEL CHP'den seçmenlere 'anket' uyarısı

CHP’den seçmenlere ‘anket’ uyarısı

Seçmenlerin anket sonuçlarına bakarak rehavete kapılmaması gerektiğini vurgulayan CHP'li Tanal, sandığa gitme çağrısında bulundu.

birgun.net birgun.net

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin önemine dikkat çekerek, seçmene sandığa gitme çağrısında bulundu.

Peş peşe açıklanan anket sonuçlarına bakarak rehavete kapılmaması gerektiğinin altını çizen Tanal, “Anketlere göre hareket edemeyiz. Son ana kadar mücadele edeceğiz. Oyuna gelmeyelim. ‘Bir oydan bir şey olmaz’ dememeliyiz. 31 Mart sonuçları, tek bir oyun dahi kıymetli olduğunu gösterdi. 23 Haziran Pazar günü birilerinin deyimiyle sandıkları patlatmalıyız” dedi.

“DEMOKRASİ MÜCADELESİ İÇİN YALVARIYORUM” 

23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’nun elinden alınan mazbatasının iadesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Tanal, “Tekrar ediyorum, bir oy bir oydur! Sandık başında olacağız. Demokrasi ve özgürlük mücadelesi için, emanetin ehline teslim edilmesi adına, hak, hukuk, adalet adına İstanbul’da oy kullanacak olan vatandaşlarımıza yalvarıyorum! Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Eğer şehir dışındaysanız planlamanızı yapıp İstanbul’a dönün. Hele tatil için oy kullanmamazlık etmeyin. 23 Haziran’dan sonra vicdan rahatlığıyla tatilinizi yaparsınız. ‘Keşke’ dememek için vatandaşlık görevinizi yerine getirin” diye konuştu.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal

“ALGI OPERASYONLARINA BAŞVURACAKLAR” 

Tercihini Ekrem İmamoğlu’ndan yana kullanacak seçmenin sandığa gitmemesi için birtakım algı operasyonlarına başvurulabileceğine işaret eden CHP’li Tanal, “Seçime son 2 gün kaldı. Dikkat ederseniz türlü oyunlar sergilemeye başladılar. Dedikodulara, söylentilere, ‘Nasıl olsa İmamoğlu kazanıyor’ şeklindeki rehavete sevk edici söylemlere kulağımız tıkalı olmalı. Sadece kendimizin oy kullanması yetmez. Tanıdıklarımızla, komşularımızla, arkadaşlarımızla el ele tutuşup bayram havasında sandığa gitmeliyiz” ifadelerini kullandı. 

İlginizi çekebilir:  23 Haziran’a iki gün kala yurttaş akını: ‘Tüm gücümüzle İstanbul’dayız’

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,727AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

CHP’den seçmenlere ‘anket’ uyarısı

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 23 Haziran İstanbul...
Devamını Oku

Şiirlerle masallar

birgun.net -
MEHMET ÖZÇATALOĞLUFazıl Hüsnü Dağlarca; “Şiir tanımlanması güç...
Devamını Oku

Demirtaş: 23 Haziran seçimlerinde HDP’nin tavrında değişiklik yok

birgun.net -
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 31 Mart seçiminde AKP’nin...
Devamını Oku

İsmailağa Cemaati’nden Binali Yıldırım’a destek

birgun.net -
İsmailağa Cemaati, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin...
Devamını Oku

Fitch, 7 Türk bankasının notunu teyit etti

birgun.net -
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 7 büyük Türk bankasının kredi notunu teyit etti.
Devamını Oku

İGA’dan İstanbul Havalimanı’nda intihar eden genç hakkında açıklama

birgun.net -
İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, İstanbul Havalimanı'nda intihar eden güvenlik görevlisinin yaşanan olay...
Devamını Oku

Dinamo’suz 30 yıl

birgun.net -
Buse İlkin YERLİSürgünlerde, işkencelerde geçmiş bir ömür:...
Devamını Oku

Düşlerinden vazgeçmeyenler için

birgun.net -
GÜNEY IŞIKARAİmkânsız Sermaye, üretimi örgütlemenin yegâne mümkün...
Devamını Oku

İzmir-Avrupa işbirliği için dev adımlar

birgun.net -
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brüksel'deki Avrupa Birliği temasları kapsamında, İzmir...
Devamını Oku

İzmir Barosu’ndan seçim seferberliği

birgun.net -
Aycan KARADAĞİstanbul seçiminin YSK’nin müdahalesiyle iptal edilmesine...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi