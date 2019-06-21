CHP’den seçmenlere ‘anket’ uyarısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin önemine dikkat çekerek, seçmene sandığa gitme çağrısında bulundu.

Peş peşe açıklanan anket sonuçlarına bakarak rehavete kapılmaması gerektiğinin altını çizen Tanal, “Anketlere göre hareket edemeyiz. Son ana kadar mücadele edeceğiz. Oyuna gelmeyelim. ‘Bir oydan bir şey olmaz’ dememeliyiz. 31 Mart sonuçları, tek bir oyun dahi kıymetli olduğunu gösterdi. 23 Haziran Pazar günü birilerinin deyimiyle sandıkları patlatmalıyız” dedi.

“DEMOKRASİ MÜCADELESİ İÇİN YALVARIYORUM”

23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’nun elinden alınan mazbatasının iadesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Tanal, “Tekrar ediyorum, bir oy bir oydur! Sandık başında olacağız. Demokrasi ve özgürlük mücadelesi için, emanetin ehline teslim edilmesi adına, hak, hukuk, adalet adına İstanbul’da oy kullanacak olan vatandaşlarımıza yalvarıyorum! Lütfen sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Eğer şehir dışındaysanız planlamanızı yapıp İstanbul’a dönün. Hele tatil için oy kullanmamazlık etmeyin. 23 Haziran’dan sonra vicdan rahatlığıyla tatilinizi yaparsınız. ‘Keşke’ dememek için vatandaşlık görevinizi yerine getirin” diye konuştu.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal

“ALGI OPERASYONLARINA BAŞVURACAKLAR”

Tercihini Ekrem İmamoğlu’ndan yana kullanacak seçmenin sandığa gitmemesi için birtakım algı operasyonlarına başvurulabileceğine işaret eden CHP’li Tanal, “Seçime son 2 gün kaldı. Dikkat ederseniz türlü oyunlar sergilemeye başladılar. Dedikodulara, söylentilere, ‘Nasıl olsa İmamoğlu kazanıyor’ şeklindeki rehavete sevk edici söylemlere kulağımız tıkalı olmalı. Sadece kendimizin oy kullanması yetmez. Tanıdıklarımızla, komşularımızla, arkadaşlarımızla el ele tutuşup bayram havasında sandığa gitmeliyiz” ifadelerini kullandı.