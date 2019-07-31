26.5 C
Istanbul
31.07.2019
Anasayfa SİYASET CHP'den Siyasi Etik Kanunu teklifi

CHP’den Siyasi Etik Kanunu teklifi

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve üç grup başkanvekili, Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifle Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar ve milletvekillerinin uymaları gereken siyasi etik ilkelerinin belirlenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Siyasi Etik Kurulu’nun oluşturulması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETİN BEŞTE BİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Ekim ayında TBMM’de yasalaşması çağrısında bulunduğu Siyasi Etik Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu, Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzalarının bulunduğu 17 maddelik kanun teklifi, milletvekilleri, Bakanlar, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Cumhurbaşkanı’nın görevleri devam ettiği sürece, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda, devletten yardım sağlayan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikaların yönetim kurullarında görev alamayacaklarını, ücret karşılığı iş takipçiliği yapamayacaklarını, serbest mesleklerini icra edemeyeceklerini düzenliyor.

Teklif ayrıca, net asgari ücretin beşte birinden fazla olan hediyelerin TBMM Başkanlığı’na teslim edilmesini içeriyor.

Kaynak:DHA
  • Konu başlıkları:
  • CHP

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,689AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Erdoğan Suudi Kralı Selman ile telefonda görüştü

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.
Devamını Oku

Fethiye Körfezi’ndeki renk değişiminin nedeni açıklandı

birgun.net -
Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömür Özdil, Fethiye Körfezi'ndeki renk değişiminin atık...
Devamını Oku

Aydın JES’lere karşı büyük protestoya hazırlanıyor

BİRGÜN İZMİR -
Aydın'da yarın JES'leri protesto etmek için kitlesel basın açıklaması düzenlenecek. Atatürk Kent...
Devamını Oku

ABD Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

birgun.net -
ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan düşürdü....
Devamını Oku

İzmir’de mülteciler için basın açıklaması: “Toplumsal barış ve huzuru sağlayacak adım atılmalıdır”

birgun.net -
AYCAN KARADAĞİzmir'de bugün, son günlerde Suriyeli mültecilerle...
Devamını Oku

Sıcaktan bunalan uyuşturucu kaçakçıları kendilerini ihbar etti

birgun.net -
Belçika'nın Anvers Limanı'nda, içinde bulundukları kokain dolu konteynerde sıcaktan bunalan 2 kişi...
Devamını Oku

Davutoğlu’nun yeni partisinde ‘eşcinsel hakları’ krizi

birgun.net -
AKP’li eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti çalışmaları devam ediyor. Davutoğlu’nun eski...
Devamını Oku

DenizBank dördüncü kez el değiştirdi: Satış resmen tamamlandı

birgun.net -
DenizBank'ın Rus hissedarı Sberbank bankadaki yüzde 99,85'lik hissesini Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE)...
Devamını Oku

Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi bir hafta ertelendi

birgun.net -
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Burdur’da yapılacak Salda...
Devamını Oku

CHP’den ‘akraba atamaları’ açıklaması: Belediye başkanlarına gerekli uyarılar yapılıyor

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi