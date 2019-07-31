CHP’den Siyasi Etik Kanunu teklifi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve üç grup başkanvekili, Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifle Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar ve milletvekillerinin uymaları gereken siyasi etik ilkelerinin belirlenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Siyasi Etik Kurulu’nun oluşturulması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETİN BEŞTE BİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Ekim ayında TBMM’de yasalaşması çağrısında bulunduğu Siyasi Etik Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kılıçdaroğlu’nun ilk imzacısı olduğu, Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzalarının bulunduğu 17 maddelik kanun teklifi, milletvekilleri, Bakanlar, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Cumhurbaşkanı’nın görevleri devam ettiği sürece, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda, devletten yardım sağlayan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikaların yönetim kurullarında görev alamayacaklarını, ücret karşılığı iş takipçiliği yapamayacaklarını, serbest mesleklerini icra edemeyeceklerini düzenliyor.

Teklif ayrıca, net asgari ücretin beşte birinden fazla olan hediyelerin TBMM Başkanlığı’na teslim edilmesini içeriyor.