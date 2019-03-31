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31.03.2019
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CHP’den suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul’daki 11 ilçe belediye meclis üyesi adayı, haklarında hakaret ve iftira içeren haberler yayımlayan bazı medya organları hakkında suç duyurusunda bulundu

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CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP’li meclis üyesi adaylarının ‘terör örgüt’leriyle ilişkili olduklarını iddia eden haberler yayımlayan bazı medya organlarına sert tepki gösterdi.

CHP’nin İstanbul’daki 11 meclis üyesi adayıyla birlikte İstanbul İl Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Kaftancıoğlu, “Eğer terörist arıyorsanız ne istedilerse verip devletin her kademesini teslim ettiğiniz arkadaşlarınıza bakın. O da yetmezse aynaya bakmanız yeterlidir” dedi.

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‘Çamur at izi kalsın’

İktidarın toplumu iftira ve hakaretlerle kutuplaştırmaya çalıştığını söyledi. İktidar partisine yakınlığıyla bilinen bazı medya organlarının FETÖ taktiği düzmece belgelerle haber yaptığını söyleyen Kaftancıoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm adaylarının adli sicil kayıtları devletin elindedir. Biz adaylarımızı devlete bildirdik ve devlet de bu adaylarımızın seçilmesine engel teşkil edecek hiçbir suç kaydı bulunmadığı için adaylık başvurularını onayladı. Çamur at izi kalsın anlayışla bu yalan, iftira ve hakaretlerden ibaret karalama kampanyasına katılan çamur medyayı bir kez daha milletimizin vicdanına teslim ediyorum” açıklamasını yaptı.

‘huzurla tamamlayacağız’

Toplumu ayrıştırarak, milletin arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıya kaldıklarını belirten Kaftancıoğlu, “Neredeyse her gün iktidarın basın odası gibi kullandığı köklü ama saygınlığını çoktan yitirmiş medya organlarınca türlü iftira ve hareketlere maruz kalıyoruz. Oysa bizler yalnızca demokratik bir ortamda adil bir biçimde yerel yönetim seçimlerine hazırlanmak ve bu seçimleri huzurlu bir şekilde tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis üyesi adayları haklarındaki iftira, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk edebilecek haberler nedeniyle çamur medyasından şikâyetçi olduklarını ifade eden Kaftancıoğlu, “Toplumsal huzuru bozacak her türlü provokasyona karşı vatandaşlarımızı uyarıyorum. İktidar partisi üyeleri vatandaşlarımızı farklı partilere destek verdiği için birbirine düşman yapmaya, birbirine öfkeyle bakmaya mahkûm etmek istiyor” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

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