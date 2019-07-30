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30.07.2019
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CHP’den ‘Suriyeli’ teklifi: Türkiye, Esad hükümetiyle temasa geçmeli

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, “Türkiye bir an önce Beşşar Esad hükümetiyle temasa geçerek orta ve uzun vadede Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıkel, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın son günlerdeki Suriyeli sığınmacılara dönük uygulamalarının, AKP-MHP tabanındaki rahatsızlığı yatıştırma amacı taşıdığını söyledi.

Suriyeli sığınmacı sorununun, iktidarın akıl dışı dış politika uygulamalarıyla kaynama noktasına geldiğini vurgulayan Açıkel, sığınmacıların bir rezerv olarak görülmesi nedeniyle tırmanışa geçen kayıt dışı istihdamın, asgari ücretin bile altında çalıştırma ve çocuk işçi ayıbının, işsiz ve yoksul yurttaşları olumsuz etkilediğini kaydetti.

Açıkel, Türkiye’nin akıl dışı politikalar nedeniyle Avrupa’nın kapısındaki en büyük “mülteci kampına” dönüştürüldüğünü ifade ederek, Suriyeli sığınmacılar için harcanan 40 milyar dolar ile Halep ve yıkılan tüm kentlerin yeniden inşa edilip geri dönüşe zemin hazırlanabileceğini vurguladı.

Hamasi ve maceracı dış politikadan uzaklaşılmadığı sürece bu sorunun kangrene dönüşeceği ve gerilimlere sebep olacağı uyarısında bulunan Açıkel, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye bir an önce Beşşar Esad hükümetiyle temasa geçerek orta ve uzun vadede Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlamalıdır. Esad yönetimi ile iş birliğine gidilmesi ile sığınmacı sorunu da uluslararası mutabakat ve yeniden yerleştirme politikası ile çözülecektir. Suriyeli sığınmacılar sorununu, çözülemez bir sorun olarak kabul etmek ve artık sürdürülemez hale gelen bu ‘fiili durumu’ normalleştirmeye çalışmak doğru değildir. Kayıt dışı istihdam, yoğun emek sömürüsü, çocuk işçiliği ve çocuk evliliklerine ve kadın istismarlarına dönüşen sığınmacı sorununun, normalleştirilmeye çalışılması doğru değil. Sığınmacı sorununun çözümü, hukuka ve insan onuruna yakışır bir biçimde yerinde yani Suriye’de barış yoluyla çözümdür. Sorunun başından itibaren, çözüm için bütünlükçü ve sürdürülebilir politikalara sahip tek siyasi parti CHP’dir.”

Kaynak:AA

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