CHP’den “Terörist” suçlamasına dava yağmuru

CHP Genel Merkezi ve adaylar, bazı gazete, ajans ve televizyonların istihbarat raporlarına dayandığını iddia ederek yaptığı “CHP listelerinde PKK’li adaylar” haberlerinden dolayı suç duyurusunda bulunacak. Haberlerin yayımlandığı medya organlarına, tazminat davaları da açılacak.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan dilekçelerde, yerel seçimlere çok kısa bir zaman kala yapılan bu haberlerle “hakaret, iftira, kişisel verilerin kaydedilmesi, verme veya ele geçirme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarının işlendiği ifade edildi.

“İNCELEMELER YAPILDI”

Yerel seçimlerde yarışacak adayların isimlerinin 19 Şubat 2019 tarihine kadar seçim kurullarına bildirildiğinin ve bu tarihten sonra tüm yasal incelemelerin yapıldığının altı çizilen dilekçelerde, şöyle denildi:

“Terör örgütü üyeliği, Milletvekili Seçimi Kanunu uyarınca adaylığa engel bir suçtur. 2972 sayılı Kanun da, Milletvekili Seçimi Kanunu uyarınca seçilme yeterliliği olmayan adayların mahalli idareler seçiminde de aday olmasını engelleyen hükümlere sahiptir.

YSK’nın açıkladığı seçim takvimi uyarınca 3 Mart 2019 tarihinde aday listeleri kesinleşmiştir. Yani haberlerde geçen adayların hiçbirisinin terör suçu dahil seçilmeye engel bir suçunun bulunmadığı YSK ve diğer seçim kurulları tarafından kabul edilmiş ve bu kişilerin adaylıkların onaylanmıştır.

Anayasa’nın 15. maddesi suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağını hükme bağlamıştır. Masumiyet karinesi olarak bilinen bu hüküm, vatandaşların, toplum gözünde suçlanmaması ve kimsenin kendini mahkeme yerine koymaması amacını taşımaktadır.”

“KİŞİSEL VERİLERİ AÇIKLANDI”

Haberlerde bu kişilerin isim ve soy isimlerinin yanında aile bilgileri dahil birçok kişisel verisinin bulunduğu belirtilen dilekçelerde, “Kişisel verilerin, kişilerin açık rızası dışında işlenmesi ve açıklanması suçtur” denildi.

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“HABERCİLİK DEĞİL”

Haberlerin veriliş şeklinin habercilik yapmaktan çok yerel seçime katılacak partilerin gerçeğe aykırı iddialarla zarar görmesi ve vatandaşların oyunun etkilenmesi amacını taşıdığı da ifade edildi. Dilekçelerde amacın, siyasi partinin ve adayın toplumdaki saygınlığını zedelemek ve toplum gözünde partinin ve adaylarının devlet düşmanı olduğu algısı yaratmak olduğu bildirildi. Haberlerin bu nedenle, parti tüzel kişiliği ve adayların kişilik haklarını zedeleyici şekilde olduğu da vurgulandı.

Haberlerin Basın Kanunu’nda belirlenen “tarafsızlık ve gerçeğe uygunluk” ilkelerine de aykırı olduğu kaydedilerek, içeriğe erişimin engellenmesi kararı da alınması istendi.