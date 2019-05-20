CHP’den Yıldırım’ın iddialarına yanıt: İstanbulluların aklıyla alay ediyor

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için gerekçeli kararına değinen Öztrak, “Bakalım 200 sayfalık gerekçeli karar buna kılıf olmaya yetecek mi? İstanbul’un dünyalığı için ahiretliği dahil her şeyi yakmaya razı geldiler. YSK kararında bu hususların yer almasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇALINAN MİNAREYE 200 SAYFALIK GEREKÇELİ KARAR ANCAK YETMİŞ”

“YSK’nin geçmişteki uygulamalarına neden karşı çıktığını da bu gerekçeli kararda herhalde açıklayacaktır” diyen Öztrak, “Belli ki çalınan minareye 200 sayfalık gerekçeli karar ancak yetmiştir. Aslında kararın siyasi olduğu tüm milletimiz tarafından görülecektir. YSK, bunları yapmazsa kararın hukuki değil siyasi olduğu bir kere daha anlaşılacaktır” diye konuştu.

YSK’nin bir tane asıl üyesi olduğunu vurgulayan Öztrak, “O da Saray’ın kibirli kişisi. Diğerlerinin hepsi ise yedek. Yazılan gerekçede kuzuyu kapan kurdun, kuzuyu suçlamasından başka bir şey olmayacaktır” dedi.

Binali Yıldırım’ın “AK Parti adayına verecek gibi anlaşılan seçmene büyükşehir pusulasını verilmedi” iddiasına da yanıt veren Öztrak, şunları söyledi:

“Trajik bir hal almaya başladı. Sandık başkanlarının tipinden AK Parti’ye oy vereceğini anladığını ve pusula verilmediğini söylüyor. Bu iddia başta AK Partili kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbulluların aklıyla alay etmek demektir. Zaten daha fazla oyun büyükşehir belediye başkanı için kullanıldığını göreceksiniz. Bu siyaset erbabına Allah akıl fikir versin.”

“AKP SANDIK BAŞINDA İTİRAZ ETMEMİŞTİ”

“Erdoğan sürekli bazı sandıklarda oy sayım cetvellerinin mühürsüz veya eksik olduğunu iddia ediyor” diyen Öztrak, “Bu husus YSK’nin kısa kararında yer almıyor. İmzasız ve boş sayım cetveli olan sandıkta oylar yeniden sayılmış, sonuç değişmemişti. YSK gerekçeli kararında bunu iptal gerekçesi olarak görecekse o zaman ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının neye dayandığını da açıklamalıdır. AKP bunlara sandık başında itiraz etmemiştir” diye konuştu.