8.2 C
Istanbul
05.04.2019
Anasayfa GÜNCEL CHP'den YSK Başkanı için Yargıtay ve Danıştay'a başvuru

CHP’den YSK Başkanı için Yargıtay ve Danıştay’a başvuru

birgun.net birgun.net

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Haluk Pekşen, seçim sonrası hukuka aykırı kararlar aldıkları gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve bu kararlara katılan üyeler hakkında yargılama sürecinin başlatılması için Yargıtay ve Danıştay’a başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Pekşen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı üzerinden tartışmalar yaşandığını anımsattı.

YSK Başkanı Güven’in 3 Nisan’da yaptığı açıklamada, “Maddi gerçeklerin ortaya çıkarılması yönünde çalışmalar sürüyor” sözlerini aktaran Pekşen, bunun Seçim Kanunu’nda yer almadığını ve hukuki hiçbir dayanağının olmadığını belirtti.

Ergenekon ve Balyoz davalarında da mahkemelerin “maddi gerçeği arıyoruz” dediğini hatırlatan Pekşen, “Seçim Kanunu’nun 112. maddesi son derece açıktır. YSK Başkanı’nın kanunun bu açık düzenlemesini gözardı ederek, ‘maddi gerçeği ortaya çıkarmak’ yönündeki açıklaması yalnızca sandık ve seçim güvenliğinin değil, hukuk güvenliğinin tümüyle ortadan kaldırıldığının açık bir ikrarıdır” diye konuştu.

Pekşen, 2014’ten itibaren seçim ve referandumların belirleyici unsurunun seçmen olmaktan çıkıp, YSK haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Yüksek Seçim Kurulunun, özellikle 2014 yılından bugüne kadar takip ettiği süreçlerin tamamında bir görev suçu oluştuğuna ilişkin kamuoyunda, özellikle hukuk camiasında yerleşik olan algı giderek bir vaka haline dönüşmüştür. Bu itibarla, bugün itibarıyla önce YSK Başkanı sonra da bu hukuka aykırı karara katılan üyeler hakkında Yargıtay ve Danıştay başkanlıklarına yargılama sürecinin başlatılması yönünde hukuki başvurumuzu yapacağız.”

İlginizi çekebilir:  YSK Başkanı Güven'den 'itiraz' açıklaması

- Reklam -

SON HABERLER

CHP İlçe Yöneticisi: ‘Beyoğlu’nda sadece geçersiz değil, tüm oylar sayılıyor’

HABER MERKEZİ -
İstanbul İl Seçim Kurulu, İstanbul Beyoğlu'nda geçersiz oyların yeniden sayılmasına hükmetti. Beyoğlu...
Devamını Oku

Boeing, 737 MAX’te sistem hatasını kabul etti ve özür diledi

birgun.net -
Amerikan uçak üreticisi Boeing, son zamanlarda meydana gelen 737 MAX 8 kazalarında,...
Devamını Oku

İmamoğlu: 14 ilçede sayımlar bitti, fark 18.871

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, twitter hesabından oy sayımlarına ilişkin son...
Devamını Oku

Çavuşoğlu’ndan ABD’ye S-400 tepkisi: ‘Oradan almayıp buradan alacaksın’ diye dayatma müttefikliğe uymuyor

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin S-400 konusundaki tutumunu, "Bir ülkenin illa oradan...
Devamını Oku

‘AKP’nin tüm İstanbul’daki talepleri kabul edildi, ortada gerekçe veya delil yok’

birgun.net -
CHP'nin hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, twitter hesabı üzerinden İstanbul'da bugün...
Devamını Oku

AKP Sözcüsü: Olağanüstü durum yok, memlekette her şey yolunda

birgun.net -
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına yönelik, "Olağanüstü durum...
Devamını Oku

’15 ilçede yeniden sayım’ kararına CHP’den tepki

birgun.net -
İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararına CHP'den tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel...
Devamını Oku

Elazığ’da 5,2 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem,...
Devamını Oku

Kadıköy’de İlçe Seçim Kurulu önünde AKP’lilerden provokasyon

HABER MERKEZİ -
Kadıköy İlçe Seçim Kurulu önünde AKP'li bir grup, nöbet için kapı önünde...
Devamını Oku

İstanbul’da 15 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

birgun.net -
İstanbul İl Seçim Kurulu, daha önce İlçe Seçim Kurulları tarafından yeniden sayım...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi