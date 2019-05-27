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27.05.2019
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CHP’den YSK’ye ‘mürekkep’ başvurusu

birgun.net birgun.net

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden itibaren “tercih” veya “evet” yazılı mühürlerde siyah yerine kırmızı renk veya siyah dışında fark edilebilecek başka bir renkte mürekkep kullanılması için YSK’ye başvurdu.

Seçmenin seçme kararını yansıtan oy pusulalarında parti amblemleri ile isimleri, mührün vurulduğu yuvarlak alan, aday isimleri ve alanları ayıran çizgiler siyah renkle basılıyor.

“Evet” veya “tercih” yazılı mühürlerde kullanılan mürekkep de siyah olunca, bu durum oy sayımı sırasında hatalı sayım yapılmasına yol açabiliyor. 

CHP’li Mahmut Tanal, siyah renk kaynaklı hatalı oy sayımlarının önüne geçmek için harekete geçti. Tanal, 23 Haziran İstanbul seçimlerinden itibaren “tercih” veya “evet” yazılı mühürlerde siyah yerine kırmızı renk veya siyah dışında fark edilebilecek başka bir renkte mürekkep kullanılması için YSK’ye başvurdu. 

GÖZDEN KAÇAN OYLARI HATIRLATTI  

CHP’li Tanal, YSK’ye sunduğu dilekçede, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde bir milyon 908 bin 467, İstanbul’da 319 bin 540 geçersiz oy kullanıldığını hatırlatırken, bu geçersiz oyların büyük bir çoğunluğunun mühür kullanımı ve mühürde kullanılan mürekkebin fark edilememesi nedeniyle geçersiz sayılan oylardan oluştuğunu belirtti. Tanal ayrıca, İstanbul için yeniden yapılan sayımlarda hemen her parti lehine geçerli sayılması gerekirken sandık kurulunun dikkatinden kaçarak geçersiz sayılan oyların tespit edildiğini anımsattı. 

ANCAK DİKKATLİ BİR İNCELEME İLE FARK EDİLEBİLİR

Bu durumun başlıca sebebinin seçmenin iradesini yansıtmak için kullandığı siyah renkli mürekkebe sahip ‘evet’ ya da ‘tercih’ mührünün, yine siyah baskı ve hatlara sahip olan seçim pusulası üzerine basılması olduğunu belirten Tanal, “Bu durumda siyah oy pusulası renkleri içinde siyah mürekkebe sahip mühür (özellikle amblem veya logo üstüne basılmış ise) ancak dikkatli bir inceleme ile fark edilebilir bir hal almaktadır” ifadelerini kullandı.

KARIŞIKLIK YAŞANMAYACAK

“Oyunu belirlenen kurallar çerçevesinde kullanarak görevini yapmış her vatandaşın oyu YSK’ya emanettir ve YSK bu emanetin basit dikkatsizlikler nedeniyle sonuç doğurmamasından doğrudan sorumlu olacaktır” diyen Tanal, talebini şöyle dile getirdi:

“Bahsedilen ve seçime katılan tüm siyasi partilerin aleyhine olan durumun çözümü oldukça basittir. Önümüzdeki İstanbul seçimlerinden başlanmak üzere ‘tercih’ veya ‘evet’ yazılı mühürlerde siyah yerine kırmızı renk veya siyah dışında fark edilebilecek başka bir renkte  mürekkep kullanılması durumunda bahsedilen karışıklık yaşanmayacak, basit bir inceleme ile seçmenin oy pusulasındaki iradesi kolaylıkla tespit edilebilecektir.”

CHP’li Mahmut Tanal, seçmenin iradesinin sandığa tam yansıması ve olası mağduriyetlerin yaşanmaması adına taleplerinin kabulü yönünde karar verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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