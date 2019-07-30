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30.07.2019
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CHP’li Açıkel: Türkiye bir an önce Beşar Esad hükümetiyle temasa geçmeli

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, “Türkiye bir an önce Beşar Esad hükümetiyle temasa geçerek orta ve uzun vadede Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlamalıdır” dedi.

AKP’nin son günlerdeki Suriyeli sığınmacılara dönük uygulamalarının, AKP-MHP tabanındaki rahatsızlığı yatıştırma amacı taşıdığını belirten Açıkel, Türkiye’nin akıl dışı politikalar nedeniyle Avrupa’nın kapısındaki en büyük “mülteci kampına” dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Açıkel, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye bir an önce Beşar Esad hükümetiyle temasa geçerek orta ve uzun vadede Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için politikalar hazırlamalıdır. Esad yönetimi ile iş birliğine gidilmesi ile sığınmacı sorunu da uluslararası mutabakat ve yeniden yerleştirme politikası ile çözülecektir. Suriyeli sığınmacılar sorununu, çözülemez bir sorun olarak kabul etmek ve artık sürdürülemez hale gelen bu ‘fiili durumu’ normalleştirmeye çalışmak doğru değildir. Kayıt dışı istihdam, yoğun emek sömürüsü, çocuk işçiliği ve çocuk evliliklerine ve kadın istismarlarına dönüşen sığınmacı sorununun, normalleştirilmeye çalışılması doğru değil. Sığınmacı sorununun çözümü, hukuka ve insan onuruna yakışır bir biçimde yerinde yani Suriye’de barış yoluyla çözümdür. Sorunun başından itibaren, çözüm için bütünlükçü ve sürdürülebilir politikalara sahip tek siyasi parti CHP’dir.”

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