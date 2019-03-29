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30.03.2019
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CHP’li Adıgüzel: Sandık görevlisi sayımız 250 bin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, ''Sandık görevlisi olarak görevlendirdiğimiz kişi sayısı 250 bin. Bunun yanına gönüllüleri, avukatları, okul sorumlularımızı, kat ve bilişim sorumlularımızı da eklediğimiz de bu sayı yaklaşık 600 bini buluyor" dedi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Adıgüzel, Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimde, hızlı sonuç açıklamanın hiç bir faydası olmadığını, önemli olanın doğru sonuç açıklamak ve elinde bu doğru sonuçları kanıtlayacak verilerin olabilmesi olduğunu bildirdi. CHP olarak buna odaklandıklarını söyleyen Adıgüzel, şöyle konuştu:

“Bizim sandık görevlilerimiz 4 aşamayı gerçekleştiriyorlar. Önce gün boyu çalıştıktan sonra sonuçların doğru sayılmasını sağlıyorlar. Sadece bizim oyumuzu değil bir muhtar adayının da oylarının doğru sayılmasını sağlıyorlar. Aday çıkarmadığımız herhangi bir ilçedeki İYİ Partili adayın da oyunun doğru sayılmasını sağlıyorlar. Sonra o sandık torbalarının ilçe seçim kurullarına emin şekilde ulaşmasını sağlıyorlar. Bu arada ıslak imzalı tutanaklarımızı ilçe başkanlarımıza gönderiyorlar ve ondan sonra sonuç teyidine geçiyorlar ki, en önemlisi de bu. Onun için sandık görevlilerimizin yapmış oldukları çok önemli ve kritik bir görev var. Biz istiyoruz ki, işlerini sonuna kadar doğru yapsınlar, ıslak imzalı tutanakları alsınlar. Sonra biz bunu YSK ile teyit edip kamuoyuyla doğru sonuçları paylaşalım. Eğer bir yanlış hesap varsa da bunu Bağdat’tan döndürelim.”

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CHP’li Adıgüzel, daha sonra genel merkezde kurulan ‘Seçim Sonuç Alım Merkezi’ni tanıttı. Merkezde seçim günü yoğun bir çalışmanın yapılacağını kaydeden Onursal Adıgüzel, “Burada günün ilk saatleriyle birlikte hazır olan bir çağrı merkezimiz oluyor ve gün boyu Türkiye’nin dört bir yanında gelen çağrılar burada değerlendiriliyor. Sadece sandık görevlisi olarak görevlendirdiğimiz kişi sayısı 250 bin. Bunun yanına gönüllüleri, avukatları, okul sorumlularımızı, kat ve bilişim sorumlularımızı da eklediğimizde bu sayı yaklaşık 600 bini buluyor. Bunların hepsinin yaşadığı sorunları çağrı merkezimiz cevaplayacak ve sürecin takibini sağlayacak” diye konuştu.

KaynakDHA
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