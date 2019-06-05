CHP’li Ağbaba: Ne yaparlarsa yapsınlar; İmamoğlu seçimi alacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ne yaparlarsa yapsınlar; ‘millet ittifakı’nın adayı, 16 milyon İstanbullunun adayı Ekrem İmamoğlu seçimi alacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya’da, partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Burada partililere hitap eden CHP’li Ağbaba, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim kurulu başkanlarıyla ilgili kararına ilişkin konuştu. YSK’ye yönelik eleştirilerde bulunan Ağbaba, “YSK, 6 Mayıs’ta sandık kurulu başkanlarının memur olmadığı için seçimlerin yenilenmesine yönelik karar verdi. Seçim kurulu başkanları ve ilçe seçim kurullarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu kararla YSK hem kendini inkar etti hem de 1950’den beri oluşturulan seçim kurulu hukukunu inkar etmiş oldu. Aklımızla alay ediyorlar, sabrımızı zorluyorlar. Eğer seçimde hile varsa bu sandık kurulu başkanlarının atanması yanlışsa niye bugün ‘doğru’ diyorsun, hakkında soruşturma açmıyorsun? Eğer seçim doğru yapılmadıysa niye bu insanlarla 23 Haziran’da seçim yapıyorsun? Ne yaparlarsa yapsınlar; ‘millet ittifakı’nın adayı, 16 milyon İstanbullunun adayı Ekrem İmamoğlu seçimi alacak. 31 Mart’ta anasının ak sütü gibi aldığı seçim gibi. Orada tekrar huzurun, kardeşliğin, israfın olmadığı bir memleketi oluşturacağız” diye konuştu.