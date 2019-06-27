CHP’li Antmen: Suriyelilere harcandığı belirtilen 240 katrilyon araştırılsın

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, kamuoyunda sıkça tartışılan Suriyeli sığınmacılara harcanan paranın araştırılması için TBMM Başkanlığına Araştırma Önergesi verdi.

Antmen, araştırma önergesinde hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre Türkiye’de bulunan Suriyeliler için kamu kaynakları tarafından şu ana kadar 40 milyar dolar harcama yapıldığının ileri sürüldüğünü belirterek “Bu rakam doğru ise; diğer göçmen, mülteci ve sığınmacılara harcanan paralar eklenince bu rakamın çok daha artacağı bir gerçekliktir. Vatandaşların işsizlik yüzünden intihar ettiği, sağlık ve eğitim haklarından yetersizlikler nedeni ile faydalanamadığı, ekonomik zorluklar nedeniyle yeterli beslenemediği bir dönem içerisinde Suriyeli sığınmacılara bahsi geçen harcamaların yapıldığı ifade edilmektedir. Vatandaşlarımızın yüzde 80’inin yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edildiği bir dönemde, hükümetin yanlış dış politikasının sonucu olarak ülkemize gelen sığınmacıların yükünün yine yoksul vatandaşa yüklenmesi ve vatandaşların alınan vergilerle yapılan sığınmacı harcamalarının şeffaf şekilde paylaşılmaması kabul edilemezdir” dedi.

CHP’li Vekil önergesinde, hükumetin açıkladığı rakamlara göre Türkiye’nin Suriyeliler için yıllık 7 Milyar dolar, yani eski parayla yaklaşık 46 Katrilyon; bugüne kadar da toplamda 240 katrilyon harcadığını belirtti.

Alpay Antmen

Alpay Antmen’in önergesinde öne çıkan başlıklardan bazıları şu şekilde;

TÜRKİYE DÜNYADA EN FAZLA SIĞINMACI BULUNDURAN ÜLKE

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası yaklaşık 11 milyon kişi evlerini terk edip başka ülkelere göç etmiştir. Türkiye ve Avrupa ülkelerine ise toplamda 6 milyonun üzerinde insan göç etmiştir. Bu rakam, 2. Dünya Savaşı’nın ardından en büyük göç dalgası olarak kayıtlara geçmiştir. Son açıklanan rakamlara göre, Türkiye, dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke olmuştur. Suriye’de başlayan iç savaş sonrası diğer komşu ülkelere olan Lübnan’da 1 milyon Suriyeli bulunurken, Ürdün’de ise bu rakam sadece 650 bin seviyesindedir. Irak ise ülkesinde 230 bin Suriyeli sığınmacıyı barındırmaktadır. Öte yandan Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı 4 milyonu geçerken, diğer ülkeden gelenler ile birlikte 6 milyonun üzerinde kişi sığınmacı statüsünde bulunmaktadır.

SURİYE’DEKİ SAVAŞI HALK BAŞLATMADI AMA BÜTÜN YÜK HALKA BİNDİRİLDİ

Bütün bunlarla birlikte Avrupa Birliği ve Uluslararası diğer fonların da Suriyeli sığınmacılar için kullanılmak üzere belirli aralıklarla fon tahsis ettiği bilinmektedir. İktidarın iddia ettiği harcamaların ve gelen fonların nasıl harcandığının ortaya çıkartılması ve şeffaf bir şekilde paylaşılması iktidarın ve devlet yetkililerinin halka hesap verme zorunda olduğu konuların başında gelmektedir. Çünkü Suriye’deki iç savaşı halk başlatmamış, göç dalgasına halk neden olmamış ancak yaşanan iç savaşın ve göç dalgasının bütün maddi manevi yükü halka bindirilmiş, fatura edilmiştir. Türkiye’de bulunan Suriye uyruklu mülteci ve sığınmacılar başta olmak üzere; ülkemizde bulunan göçmen, mülteci ve sığınmacı statüsündeki insanlara ülke bütçesinden ne kadar harcandığı ve Avrupa Birliği fonları ve diğer yabancı kaynaklı fonlardan hangi parasal kaynakların geldiğinin ortaya çıkartılarak bu paranın ne şekilde kimler tarafından kullanıldığının araştırılarak şeffaf biçimde ortaya çıkarılması gerekmektedir.