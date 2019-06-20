CHP’li Aydoğan: “Kamuyu zarara uğratanlara yaptırım uygulandı mı?

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Gümüşhane’de yapımı 51 milyon TL’ye tamamlanan ve zeminindeki heyelan tehdidi nedeniyle 4 yıldır hizmete açılamayan devlet hastanesi için hazırlanan güçlendirme ve heyelan önleme projesini Meclis gündemine taşıdı.

Projeyi eleştiren Aydoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Aydoğan, “İhaleye neden açık ihale usulü değil de pazarlık olarak çıkılmıştır? Neden sadece 6 firmayı davet ettiniz ve bu firmaları neye göre belirlediniz?” sorularının Koca tarafından yanıtlanmasını istedi.

ZEMİN ETÜDÜ YAPILDI MI?

Hastanenin ihmal ve yanlış tercihten dolayı faaliyete geçemediğini belirten Aydoğan, “Binada çatlaklar oluştuğu, yağmur yağdığında acil servis bölümüne devamlı su dolduğu, yolun devamlı kaydığı, zeminin bozuk olduğu, zeminde 3 katman olduğu, orta katmanında kayma oluştuğu tespitleri tarafımıza iletildi” dedi. Aydoğan,bu bilgiler doğrultusunda Koca’ya “Mevcut binada projelendirme aşamasında yeterli zemin etüdü yapılmış mıdır? Zemin etüdü raporları mevcut mudur?” diye sordu.

KAMUYU ZARARA UĞRATANLARA YAPTIRIM UYGULANDI MI?

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Aydoğan, Koca’ya şu soruları yöneltti: