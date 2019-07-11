CHP’li Aydoğan’dan BirGün’e ziyaret

TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, gazetemizin Ankara bürosunu ziyaret etti.

Basına yönelik baskıların arttığı dönemde Meclis’te bu baskıları bertaraf etmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Aydoğan, “BirGün Gazetesi, yurttaşların sesini duyuran birkaç gazeteden birisi. Başta ekonomik ambargo ve yargı tehdidi olmak üzere çok sayıda sorunla uğraşan bir kadronun bu tür çalışmaları takdire şayandır” dedi.

Önümüzdeki dönemde muhalif basına yönelik baskıların ortadan kaldırılması için TBMM çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğini bildiren Aydoğan, “Gazetenin bir abonesi olarak okura verilen önemin farkındayım. Okurlarımız da BirGün Gazetesi’ne destek olarak muhalif medyayı sahiplenmeyi sürdürecek” diye konuştu.