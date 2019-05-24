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25.05.2019
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CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı’na 10 ay hapis cezası

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na "kasten yaralama" iddiasıyla açılan davada 10 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

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Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Spor Vakfına ait inşaatın yıkımı sırasında çıkan olaylara dair görülen davada 10 ay hapis cezası aldı.

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada müşteki Mehmet Şeref Varan’ın avukatı Caner Cetiz, Başkan Bülent Kerimoğlu’nun ceketini çıkartarak müştekiye doğru yürümesi neticesinde diğer sanıkları da azmettirdiğini savundu.

Sanık Bülent Kerimoğlu’nun avukatı Mete Menekşe, müvekkilinin ceketini çıkarttığına dair görüntü olmadığını, taraflar arasında husumet olduğunu, yıkım sırasında da müştekilerin barikat kurarak, polisi içeri almayıp olay çıkardığını anlatarak, somut bir delil bulunmadığından müvekkilinin beraatini istedi.

10 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Bülent Kerimoğlu ve Zeynal Öncü’yü, müştekiler Alper İnanç ve Yunus Çiçi’ye karşı “kasten yaralama” suçundan ayrı ayrı 4’er ay hapis cezasına çarptırırken, sanıkların kamu görevlisi olması nedeniyle cezalarını 6’şar aya çıkardı.

Mahkeme, duruşmadaki iyi halleri sebebiyle sanıkların cezalarını ayrı ayrı toplam 10 aya düşürdü. Mahkeme, Kerimoğlu’na verilen 10 ay hapis cezasının hükmünün açıklanmasını geriye bıraktı.

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