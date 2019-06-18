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19.06.2019
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CHP’li Balyalı: Sayıştay, siyasi tavır alarak İstanbul seçimlerine müdahil olmuştur

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hesap ve işlemleriyle ilgili denetim yapan Sayıştay, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun ifadelerine yönelik olarak açıklamada bulundu. Açıklamada ‘kamu zararı’ ve ‘yolsuzluk’ tespiti yapılmadığı dile getirildi. Sayıştay’a tepki gösteren CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Sayıştay’ın siyasi bir tavır alarak İstanbul seçimlerine müdahil olduğu” değerlendirmesi yaptı.

İmamoğlu ve Yıldırım’ın katıldığı ortak yayının ardından Sayıştay raporu tekrar gündeme geldi.

Gazete Duvar’dan Murat İnceoğlu’nun haberine göre, CHP’li Balyalı, Sayıştay’ın 23 Mayıs tarihinde de bir açıklama yaptığını, bu açıklamada da 2018 ve 2019 yıllarına ait denetleme raporu bulunmadığı bilgisi verildiğini belirterek, “Bizim söz ettiğimiz zaten 2017 yılına ilişkin rapor. Böyle bir rapor doğrultusunda suç duyurusunda bulunmaları gerekirdi, bulunmadılar ise Sayıştay’ın sorunu. Bizim için neden suç duyurusunda bulunmadılar diyorlar, oysa biz suç duyurusunda bulunduk zaten. Sapla samanı birbirine karıştırmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Sayıştay açıklamasında yer alan, “Her şeyden önce Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır” ifadesine de değinen Balyalı, “Yandaş vakıflara yapılan yardımlarla ilgili iddialarımızı hiç bir zaman Sayıştay raporlarına dayandırmadık zaten. Onlar belediyenin kendi iç yazışmalarından tespit ettiklerimiz. Sayıştay ile ilgili olanları dün Ekrem Başkan twitter hesabından da paylaştı. Onlarda sadece bizim hesaplayabildiklerimiz” dedi.

Balyalı, Sayıştay’ın açıklamasını değerlendirirken de şunları kaydetti:

“Sayıştay’ın siyasallaşmasının sonucu olmuş bu açıklamalar. Bu raporun kamuoyuna açıklanmasından sonra Sayıştay’ın Denetim işlerinden sorumlu Başkan yardımcısı Fikret Çöker ve İstanbul Belediyelerinin denetiminden sorumlu Grup Başkanı Sezgin Eren’i görevden almıştı. Biz bu görevden almalar sonrasında Sayıştay’ın İstanbul’daki AKP’li belediyelerde bundan sonra hakkıyla bir denetim yapamayacağını da söylemiştik.”

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