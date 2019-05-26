CHP’li başkan maaşları cebinden ödedi

CHP’li Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, yeterli ödenek gelmeyince çalışanların maaşını cebinden ödedi.

AKP’li Lütfi Vidinel’den belediye başkanlığını teslim alan CHP’li Şükrü Sargın’ın, ilk icraatı tasarruf tedbirleri oldu.

Cumhuriyet’de yer alan habere göre tasarrufa destek veren belediye personeli de bir yıl boyunca maaşlarından bin 200 TL fedakarlık yapacaklarını beyan etti. AKP döneminde 700 bin TL’lik maaş gideri 400 bin TL olarak gönderilince, 300 bin TL açık oluştu. Sargın, 9 günlük bayram tatilini personelinin rahat geçirmesi için 300 bin lirayı cebinden karşıladı.