CHP’li başkanlar sendikalı olacak

CHP’li bütün belediyelerin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği’nin (SODEM) sendika olarak yapılandırılması için harekete geçildi. SODEM-Sen olarak kurulacak sendikanın belediye başkanları için proje geliştireceği belirtildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre bütün belediye başkanlarının bir arada olacağı ortak bir platformun bir işveren sendikası olarak yapılanacağı öğrenildi. Sendika kurulmasına yönelik hazırlığın Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

AKP ve MHP’nin de kendi belediye başkanlarına yönelik benzer bir sendika yapılanması içinde olduğu belirtilirken, CHP’nin belediye başkanlarının yer alacağı sendikada belediyeler için projelerin gerçekleştirileceği, yerel yönetim hizmetlerine yönelik çeşitli araştırmaların yapılacağı kaydedildi. Sendika aracılığıyla belediyeler arasında bilgi paylaşımı yapılacağı ifade edildi.