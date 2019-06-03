CHP’li belediye başkanı, AKP’nin yerleştirdiği yandaşları ifşa etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeden işçilerin çıkarıldığı iddialarına ilişkin düzenlediği basın açıklamasında AKP’nin seçimden bir gün önce yandaşlarını belediye kadrolarına yerleştirdiğini ve bir personelin “Yatmaya geldik, bir de üstüne belediyem para veriyor, canım belediyem” şeklinde paylaşım yaptığını söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, belediyeden işçi çıkarılmasına ilişkin gelen sorulara basın toplantısında yanıt verdi. “Gariban çocuğu işsiz gezerken bunlar kendi şoförlerini, yeğenlerini, akrabalarını doldurmuşlar belediyeye” diyerek AKP’nin belediyeye yandaşları doldurmasına dikkat çeken Hürriyet, iltimasla belediyede işe alınan bazı isimleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Hürriyet, toplantıda işten atıldığı iddia edilen işçileri telefonla arayarak kendi rızaları ile ayrıldıklarını basın mensupları önünde teyit ettirdi. Başkan Hürriyet, ayrıca yaptıkları çalışmalar ile 1 milyona yakın tasarruf ettiklerini söyledi. Bir belediye personelinin sosyal medyada yaptığı “Yatmaya geldik, bir de üstüne belediyem para veriyor, canım belediyem” mesajını da okuyan Hürriyet “Siz olsanız ne yaparsınız?” diye sordu.

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Belediyeden 10 işçinin atıldığı haberlerinin doğru olmadığını dile getiren Hürriyet, 4 işçinin kendi istekleri ile işten ayrıldığını, bunların da 1 tanesinin zorunlu emeklilik ile ayrıldığını ifade etti.

‘SEÇİME 1 GÜN KALA 29 KİŞİ MEMUR OLMUŞ’

Seçimlere sayılı günler kala belediyenin AKP’li eski yönetimi tarafından çok sayıda işçi alımı gerçekleştirildiğini söyleyen Hürriyet, “2 kişi beni sinirlendirmişti, onlardan biri İnsan Kaynakları ve Temizlik İşleri Müdürümüzdü. Usulsüz atamaları tespit etmem ve şikayetlerin artması nedeniyle onları görevden aldım. Seçim başladığında şubat-mart ayında yaklaşık 15’ten fazla işçi alımı var. Seçime son 1 gün kala 29 kişi memur olmuş. Kıyım yapmak isteseydim bu 15 kişiyi işten çıkartırdım” dedi.

‘OLUMLU VERİM ALAMADIĞIM PERSONELİ TUTMAM’

Eski belediye başkanları ve milletvekillerinin çok sayıda yakının belediyede işe alındığını tespit ettikerini anlatan Hürriyet, “Burayı akraba cennetine çevirmişler. İnsanlık bende kalsın diyerek isim açıklamamıştım ama daha sonrasında açıklamak durumunda kaldım. Siyasi saiklerle seçim yatırımı olarak işe almak doğru değil. Hak var hukuk var. Giderayak yangından mal kaçırır gibi meclis üyesinin kızı işe neden alınır? Zaten yıllardır maşallah belediyeden meclis üyesi bir şekilde kazanmış. Belediye arpalık mı? Deneme süresi doldukları için işten çıkarttık. Yeterlilik noktasında da olumlu verim alamadığım personeli de tutmam” diye konuştu.

MAKAM SALTANATINA SON VERMEMİZ LAZIM

Belediyedeki usulsüzlüklerin hepsini tespit ettiklerini anlatan Hürriyet, “Bir lise mezunu şoför olarak girmiş, insan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allah’tan korkmak lazım” dedi.

Başkan Hürriyet konuşmasının devamında belediyede göreve geldiklerinden beri 1 milyonluk tasarruf ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu: “Biz burada milletin parasını doğru kullanmak zorundayız. 120 tane araç var talimat verdim bu araç sayısı azalacak. Makam saltanatına son vermemiz lazım. 1.5 ayda 1 trilyonluk tasarruf yaptık. İstenirse olabiliyor, az parayla çok iş yapıyoruz. Çünkü milletin hakkı var.”