CHP’li belediyeler indirim yaparken Cumhur İttifakı zam yapıyor: Manisa’da su ücretlerine zam

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2019 Yılı 1. Olağan Genel Kurulu ikinci oturumu, Cumhur İttifakı’nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinden biri olan ücret tarifelerinde artış ile ilgili madde mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilçede yürütülen içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisleri ve dere ıslahları gibi yatırımların hız kazanması için su ücret tarifelerinde zam yapıldı.

CHP VE İYİ PARTİ’DEN RET

CHP ve İYİ Parti’nin ret oyları ile açıklamalarına karşılık Başkan Ergün birleşimi “Almadan vermek Allah’a mahsustur” diyerek noktaladı.

Meskenlerdeki birinci kademe yeni su tarifeleri şöyle oldu:



-Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 3,91 TL

-Ahmetli, Gördes, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma ve Selendi 3,53 TL

-Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli ve Turgutlu 3,82 TL

-Kırkağaç, Köprübaşı ve Demirci 3,03 TL

-Gölmarmara 3,15 TL

Ticarethanelerdeki birinci kademe yeni su tarifeleri:



-Şehzadeler, Yunusemre, Demirci, Kula, Salihli ve Turgutlu 8,08 TL

-Ahmetli ve Alaşehir 4,90 TL

-Akhisar 6,95 TL

-Gölmarmara, Sarıgöl ve Selendi 5,60 TL

-Gördes ve Saruhanlı 6,30 TL

-Kırkağaç ve Köprübaşı 4,49 TL

-Soma 7,05 TL

İnşaat abonelerindeki su ücret tarifeleri:



-Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli, Soma ve Turgutlu 10,10 TL

-Ahmetli, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi 5,50 TL

-Demirci ve Gördes 7,40 TL

-Gölmarmara 6,05 TL

-Kırkağaç 6,73 TL

-Saruhanlı 6,70 TL

CUMHUR İTTİFAKI SUYA ZAM YAPTI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Milletvekili Özgür Özel, “İstanbul ve Ankara’da CHP’li belediyeler su fiyatlarını indirirken, Manisa’da Cumhur İttifakı suya zam yaptı” dedi.

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sosyal belediyecilik, vatandaşın ulaşıma, suya ve belediye hizmetlerine daha ucuza erişebilmesini sağlamaktır. İstanbul ve Ankara’da CHP’li belediyeler su fiyatlarını indirirken, Manisa’da Cumhur İttifakı suya zam yaptı. Biz vatandaşımızı düşünmeye devam edeceğiz.”



