CHP’li Çakırözer, Eren Erdem’i ziyaret etti: Bu adaletsizlik bir an önce son bulmalı

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, CHP eski milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem ile Silivri Cezaevi’nde görüştü.

Erdem’in tutukluluğunun 1. yılının 29 Haziran’da dolacağını belirten Çakırözer, “Eren Erdem ve diğer gazetecilerin, yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin, siyasilerin, avukatların, sivil toplumcuların cezaevlerinde geçirdiği her bir gün Türkiye itibar kaybediyor. Türkiye haftalardır Yargı Reformu’nu bekliyor. Ancak paket bir türlü Meclis’e sunulmuyor. Gecikilen her gün insanların hayatlarından, özgürlüklerinden çalıyor. Neyi ertelediğinizin farkında mısınız?” dedi. Eren Erdem’in cezaevine bir kulağında yüzde 30 işitme kaybı ile girdiğini belirten Çakırözer, “O kulağı artık hiç duymuyor. Ayrıca diğer önemli sağlık sorunları nedeniyle acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı var ancak; ameliyata kelepçeli olarak götürülmeyi, iyileşme sürecini ise hastanenin bodrum katında yatağa bağlı olarak geçirmeyi istemediği için acil tıbbi müdahaleyi reddediyor” dedi.

1. YILI DOLUYOR

Çakırözer, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Eren Erdem, 29 Haziran’da 1 yıldır cezaevinde olmuş olacak. Hem de hakkında daha önce tahliye kararı verilmiş olmasına rağmen. Hem de dosyadaki gizli tanığın kendisi aleyhine ifadeyi zorla verdiğini açıklamasına rağmen. Bu adaletsizlik bir an önce son bulmalı” dedi.

HER GEÇEN GÜN İTİBAR KAYBI

Çakırözer, “Eren Erdem ve diğer gazetecilerin, yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin, siyasilerin, avukatların, sivil toplumcuların cezaevlerinde geçirdiği her bir gün Türkiye itibar kaybediyor. Artık buna bir son verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

NE İÇİN BEKLENİYOR?

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından Türkiye’nin haftalardır Yargı Reformu paketinin Meclis’e sunulmasını beklediğini belirten Çakırözer, “Bu reform ABD’de bile tanıtıldı. Ancak bir türlü Meclis’e sunulmuyor. Gecikilen her gün insanların hayatlarından, özgürlüklerinden çalıyor. Neyi ertelediğinizin farkında mısınız?” tepkisini gösterdi.

SAVUNMASI ‘DEMOKRASİ MANİFESTOSU’NDA

Erdem’in yeni kitabının, tutukluluğunun 1. yılında, 29 Haziran’da yayımlanacağını bildiren Çakırözer, “Kitabın adı ‘Demokrasi Manifestosu.’ Erdem’in haksız yere yargılanıp, hukuksuzca cezalandırıldığı davadaki savunmasını esas alıyor. Önsözünü de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kaleme aldı” diye konuştu.

BİR KULAĞI HİÇ DUYMUYOR

Çakırözer, Erdem’in sağlık durumunun da iyi olmadığını aktardı. Çakırözer, “Eren Erdem cezaevine bir kulağında yüzde 30 işitme kaybı ile girdi. O kulağı artık hiç duymuyor. Ayrıca diğer önemli sağlık sorunları nedeniyle acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Ancak hastaneye diğer hastaların arasından kelepçeli olarak götürülecek. Ameliyatın ardından iyileşme sürecini hastanenin bodrum katında bir odada yine yatağa bağlı olarak geçirecek. Tüm bunları istemediği için acil tıbbi müdahaleyi reddediyor” ifadelerini kullandı.