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04.07.2019
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CHP’li Çeviköz: İktidar S-400 konusunda şeffaf davranmıyor

CHP'li Çeviköz, iktidarın S-400 konusunda kamuoyuna şeffaf davranmadığını belirterek, "Osaka zirvesinden Türkiye'ye yansıyan çıkarsamalar konusunda endişeliyiz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, TBMM’de dış politikadaki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

G-20 Zirvesi kapsamında Osaka’da Türkiye ve ABD’nin devlet başkanları arasındaki görüşmenin Türkiye’de olumlu bir hava estirdiğini belirten Çeviköz, Washington yönetiminin, Türkiye’nin almayı planladığı S-400’ler üzerinden yaptırım uygulamayı planlamaya devam ettiğini söyledi. 

Çeviköz, “S-400 konusunda iktidar partisi kamuoyuna şeffaf davranmamaktadır. Osaka zirvesinden Türkiye’ye yansıyan çıkarsamalar konusunda endişeliyiz” diye konuştu. 

“MÜSLÜMAN KARDEŞLER ÇİZGİSİNİN DIŞ POLİTİKAYI ESİR ALMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ”

CHP’li Çeviköz, “Türkiye’nin Libya’daki saflaşmada radikal dinci unsurları destekleyen bir pozisyonda kalması ülkemizin güvenliği için son derece olumsuz bir tabloyu ortaya koymaktadır” dedi. 

Türkiye’nin, Libya konusunda BM kararlarına uygun bir politika izlemesi gerektiğini ifade eden Çeviköz, “Müslüman Kardeşler çizgisinin Türk dış politikasını esir almasının artık önüne geçilmeli, dış politikada din ve mezhebe dayalı yönelimler terk edilmelidir” diye konuştu. 

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