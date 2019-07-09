CHP’li Emir: ODTÜ Rektörü hakkında soruşturma açılsın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Milletvekili Murat Emir,Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de yaşanan ağaç katliamı ile ilgili Rektör Verşan Kök hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına’na suç duyurusunda bulundu.

Emir, yaptığı basın açıklamasında, ODTÜ’de yaşananların, yetkililerin kanunları rahatlıkla ayakları altına alabildiklerini ve “Atı alan Üsküdar’ı geçer,” anlayışının hâkim kılınmaya çalışıldığını gösterdiğini belirtti.

ODTÜ yönetiminin yüzlerce ağacın bulunduğu alanda ruhsatsız bir inşaat başladığını, alandaki ağaçların büyük bölümünün öğrencilerin protestosuna karşın kesildiğini anımsatan Emir, açıklamasında şunları kaydetti:

“Alan kadastral parsel konumunda olup, parselasyon, kat izni ve inşaat ruhsatı bulunmamaktadır. Rektör Verşan Kök ve diğer yetkililer, ağaçlar fiilen kesildikten sonra hayal ettikleri kaçak yapıyı yapabileceklerini umarak bir oldu bitti gayretine girmişlerdir. Şu haliyle orada yapılan tüm ağaç kesme ve inşaat işlemleri hukuksuzdur. Oysa Türkiye hukuk devleti olmak zorundadır ve burada işlenen suçların sorumlularının yargılanması doğaya, gençliğimize ve geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur.

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İzinsiz ağaç kesme fiili, kanunlarımızda suç sayılmıştır ve Orman Kanunu’nun 91. maddesi uyarınca izinsiz ağaç kesenler 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Şu halde, başta Rektör Verşan Kök olmak üzere bu suçu işleyen bütün yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal soruşturma açmasını talep ediyoruz,”.

Emir, görevliler hakkında da ‘konusu suç teşkil eden bir emri uyguladıkları’ için soruşturma başlatılmasını istedi.

CHP’li Emir, ODTÜ’de yaşananlarla ilgili meclis araştırması açılması gerektiğini de belirtti.