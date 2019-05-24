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25.05.2019
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CHP’li Emir, Sağlık Bakanlığı’ndaki fişlemeleri Meclis’e taşıdı: Hangi yasaya dayandırılıyor?

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nda fişlemeye dönüşen güvenlik soruşturmalarını Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle önerge veren Emir,  ailesinin sendikal ve siyasi faaliyetleri nedeniyle sağlık emekçilerinin eğitim ve çalışma hakkından mahrum bırakılmasının hangi yasalar ile bağdaştığını sordu.

Önergesinde, pek çok kamu kurum ve kuruluşunda olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı’nda da “15 Temmuz darbe girişimi” gerekçe gösterilerek güvenlik soruşturmaları adı altında fişleme yapıldığı ve bu soruşturmaların Anayasa’ya aykırı olduğu eleştirilerinin sıklıkla kamuoyuna yansıdığını ifade eden Emir, Sağlık Bakanlığı’nda güvenlik soruşturması yapmakla yükümlü komisyonun kimlerden oluştuğunu ve bu komisyonun hukuki ve idari görevlerini sordu.  

“Aile bireylerinin sendikal üyelikleri ve siyasi faaliyetleri gerekçe gösterilerek güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen pek çok sağlık emekçisi mağdur edilmekte, konu ile ilgili şikayetler tarafıma da iletilmektedir.” diyen CHP’li Emir, “Soruşturma geçiren kişinin “TTB’nin eylemlerine katılması”, “babasının KESK üyesi olması”  gibi gerekçeler ile olumsuz yanıt aldığı bilinmektedir. Siyasi parti, sendika ve meslek odası gibi yasal kuruluşlara üye olmaları nedeniyle sağlık emekçilerinin eğitim ve çalışma hakkından mahrum bırakılması insan hakları ihlalidir. Komisyonun bu gerekçeler ile verdiği kararlar, hangi yasalar ve evrensel hukuk kuralları ile açıklanmaktadır?” diye sordu.  

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ayrıca şu soruları yöneltti:

  • Sağlık Bakanlığı’nda güvenlik soruşturması yapmakla yükümlü komisyon son 5 yılda ve yıllar itibariyle kaç dosyaya bakmıştır; baktıkları dosyaların kaçı hakkında hangi gerekçelerle olumsuz karar vermiştir?
  • Mesleğe yeni başlayacak sağlık çalışanları için aylarca süren güvenlik soruşturması neticesinde kaybettiğimiz iş gücü ve emek kaybı ile sağlık çalışanlarının işsiz kaldığı dönemde oluşan mağduriyetlerini gidermek için bir çalışma yürütülmekte midir?

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