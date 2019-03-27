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27.03.2019
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CHP’li Engin Altay’a soruşturma

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CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay hakkında bir televizyon programındaki sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı.

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Altay, dün Karadeniz TV’de yayımlanan “Siyaset Gündemi” isimli programda “31 Mart’ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan’dan ve Bahçeli’den, bay dumur ve bay kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır” ifadelerini kullanmıştı. Altay, konuşmasında hücre olarak oy kabinini kastetmişti.

Bu ifadeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altay hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit suçları”dan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SÖZLERİ ÇARPITILDI

AKP’ye yakın medya, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a ait videoyu kes-yapıştır yöntemiyle, “Erdoğan’ı hapisle tehdit etti”, “Erdoğan ve Bahçeli’yi hedef gösterdi” şeklinde haberleştirdi. Oysa konuşmada Altay’ın hücre dediği yerin oy kabini olduğu görülüyor.

Altay, programda şu ifadeleri kullanıyor:

“Korku iklimi içerisinde, çok korkutursanız ne yapar; hücreye girince kimse görmüyor. Bir Allah, bir kendisi… Basacak, intikamını öyle alacak. 31 Mart’ta bütün yaşananlar, siyasi tablo ortada. Ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan’dan ve Bahçeli’den, bay dumur ve bay kamburdan hücrede bunun hesabını soracaklar.”

“BU KADARINA PES”

Hakkında soruşturma başlatılan Engin Altay Twitter hesabından açıklama yaptı. Altay, ‘BU KADARINA PES! Halk dilinde oy verme kabinin bir diğer adı hücredir. Kaybetme korkusu, olan akıllarını da başlarından aldı. Oy hücresinden cezaevi anlamı çıkarmak olsa olsa yandaş basın ve trollerin zekası ile mümkündür’ diyerek tepki gösterdi.

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