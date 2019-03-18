19.03.2019
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CHP’li gençler ‘Can verenler için’ kan verdi

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Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Gençlik Kolları, Kızılay işbirliğiyle “CAN VERENLER İÇİN KAN VERİYORUZ” kampanyası düzenledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde düzenlenen kampanyaya İstanbul’un en genç belediye başkan adayı, Kartal adayı Gökhan Yüksel de kan bağışında bulunarak destek oldu.

Kartal Meydanı’nda saat 11.30’da başlayan kan bağışına ilgi yoğun oldu. Sabahın erken saatlerinde kan verenlerin sayısı 222 kişiyi buldu. Kan bağışının ardından katılımcılara; Çanakkale Savaşı’nda cephede askerlerin yedikleri tahıllı ekmek, haşlanmış buğday, lokma ve hoşaf dağıtıldı.

Çanakkale Zaferi’nin acı, gözyaşı, kan ve mücadelenin yanı sıra birlik ve beraberlik demek olduğunu ifade eden CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, “Dedelerimizin ve büyüklerimizin kanlarının son damlasına kadar savaşarak bizlere armağan ettiği bu vatanda, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu günlerden geçiyoruz. Cephede mücadele eden askerlerimiz, ‘Sen nereden geldin?’ demediler. Omuz omuza mücadele ederek bu vatanı bizlere armağan ettiler. Bizlerde bugün kan bağışı yaparak onları anmak istedik. Bizler için canını verenlere bu şekilde minnetimizi sunmak istedik” şeklinde konuştu.

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