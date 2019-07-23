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24.07.2019
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CHP’li gençlerden hunili eylem

CHP Konak Gençlik Kolları, huni ve deli gömleği giyerek ülkedeki sorunlara tepki gösterdiler.

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AYCAN KARADAĞ

CHP Konak Gençlik Kolları, Konak Kemeraltı girişinde huni ve deli gömleği giyerek ülkedeki sorunlara tepki gösterdiler. Basın metni ve sonrasında kısa tiyatro şeklinde düzenledikleri eylem de ülkemizdeki birçok genel soruna değinen gençler; hem güldürdü hem de düşündürdü! Yaptıkları eylem, çevredeki vatandaşlardan büyük ilgi topladı.

Konak Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Okan Uslu tarafından yapılan açıklamada, “Her birine çözüm sunduğumuz ve yeterli olduğumuz halde; önemli mevkilere torpille çocuklarınızı, yeğenlerinizi getirdiğiniz için delirdik” dedi.

“8 MİLYONU GEÇEN İŞSİZLİK ORANINDAN DELİRDİK”

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Şimdi sizler bizim neden delirdiğimizi görmeye geldiniz değil mi? Açıklayayım hemen! Son resmi rakamlara göre 4.038.175, gayrı resmi sayılara göre ise 8 milyonu geçen işsizlik oranından delirdik! Atanamadığı için intihar eden genç öğretmenlerimizi göre göre delirdik! Evladına pantolon alamadığı için bir babanın ölümünü göre göre delirdik! KPSS’de yaşanan torpilden, yapboza dönen içi boş eğitim sisteminden delirdik! Sırf canı çekmesin diye, manav önünden geçmeyen, pazara 20 lirayla giden, yerden sebze meyve toplayan annelerin gözyaşlarıyla delirdik! Her birine çözüm sunduğumuz ve yeterli olduğumuz halde; önemli mevkilere torpille çocuklarınızı, yeğenlerinizi getirdiğiniz için delirdik!

Öte yandan gençler, metin sonrası kısa tiyatro gösterisinde de, metinde geçen; işsizlik, EYT mağduriyeti, atanamayan öğretmenler ve artan intihar sayısına değindiler.

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