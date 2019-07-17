CHP’li Günaydın’dan CNN Türk’e sert tepki: ‘Rezilsiniz, çamurunuzda boğulun’

CHP Parti Meclis üyesi Gökhan Günaydın, CNN Türk canlı yayınında kendisini hedef alan sözlere yanıt vermek istediğini ancak program formatına uygun olmadığı gerekçesiyle engellendiğini açıkladı.

CHP’li Gökhan Günaydın, Twitter’dan yayımladığı mesajda, “CNN canlı yayınında, gazeteci kılıklı bir tetikçi benim Pensilvanya’ya gittiğim iftirasını atıyor, canlı yayına bağlanarak iftiracıya cevap verme talebim, program formatına uygun olmadığı gerekçesiyle engelleniyor. Rezilsiniz medya, çamurunuzda boğulun!” ifadelerini kullandı.

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