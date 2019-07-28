CHP’li Gürer: Bayram ikramiyesi, asgari ücrete eşitlensin

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin bayram ikramiyelerinin asgari ücret ile eşitlenmesi için kanun teklifi verdi. Meclisin tatile girmesi nedeniyle kanun teklifi yeni çalışma dönemine kaldı.

Gürer, emeklilerin ciddi ekonomik sorunlar yaşadığını, özellikle 2008 yılı sonrasında yapılan Aylık Bağlama Oranı hesaplaması ve düşük emekli maaşları ile önemli mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Bayramlarda CHP’nin girişimleri ile AKP iktidarının uygulamaya koyduğu bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyleyen Gürer şöyle konuştu: “Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere 1000 TL emekli ikramiyesi ödenmeye başlandı. Enflasyon karşısında bu ikramiye tutarı erimektedir. 12 milyonu aşan emeklinin geçim sıkıntısı İçinde olduğu bir gerçektir. Bayramlarda olsun nefes almalarını sağlayacak emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılması emeklilerimizi az da olsa rahatlatacaktır” dedi.

Emekli geçinemiyor

Emekliler için intibak düzenlemesinin de şart olduğunu belirten Gürer bu konuda da kanun teklifi verdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Emeklilerin durumunun iyileşmesi amacı ile verdiğimiz kanun teklifleri TBMM gündemine alınıp yasalaşmalıdır. Emeklilere gıda ve yakacak desteği ile ilgili kanun teklifimizde TBMM Başkanlığındadır. Emekliler ile yaptığım görüşmelerde ciddi mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyorlar. Yıllarca hizmet ettikleri devletin, sorunlarını görmezden geldiğini belirtiyorlar. Emeklilerimizin sosyal yaşamları yok, günlük yaşamlarında geçim sıkıntısı çekiyorlar. En azından dini bayramlarda olsun torunlarına verecek bayram harçlığının mutluluğunu yaşasınlar. Neredeyse her gün gelen zamlar, alışveriş için çıktıkları çarşı pazarı seyredip tane ile alışveriş yapacak duruma getirdi emeklilerimizi. Bayramda olsun emekli için asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi çok görülmesin.”