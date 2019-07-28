25.3 C
Istanbul
28.07.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI CHP’li Gürer: Bayram ikramiyesi, asgari ücrete eşitlensin

CHP’li Gürer: Bayram ikramiyesi, asgari ücrete eşitlensin

CHP’li Gürer dini bayramlar öncesi emeklilere verilen bin liralık ikramiyenin asgari ücret düzeyine çıkarılması için Meclise Kanun teklifi verdi. Gürer: Meclis tatile girdi. Kanun teklifi yeni döneme kaldı

birgun.net birgun.net

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin bayram ikramiyelerinin asgari ücret ile eşitlenmesi için kanun teklifi verdi. Meclisin tatile girmesi nedeniyle kanun teklifi yeni çalışma dönemine kaldı.

Gürer, emeklilerin ciddi ekonomik sorunlar yaşadığını, özellikle 2008 yılı sonrasında yapılan Aylık Bağlama Oranı hesaplaması ve düşük emekli maaşları ile önemli mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Bayramlarda CHP’nin girişimleri ile AKP iktidarının uygulamaya koyduğu bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyleyen Gürer şöyle konuştu: “Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere 1000 TL emekli ikramiyesi ödenmeye başlandı. Enflasyon karşısında bu ikramiye tutarı erimektedir. 12 milyonu aşan emeklinin geçim sıkıntısı İçinde olduğu bir gerçektir. Bayramlarda olsun nefes almalarını sağlayacak emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılması emeklilerimizi az da olsa rahatlatacaktır” dedi.

Emekli geçinemiyor

Emekliler için intibak düzenlemesinin de şart olduğunu belirten Gürer bu konuda da kanun teklifi verdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Emeklilerin durumunun iyileşmesi amacı ile verdiğimiz kanun teklifleri TBMM gündemine alınıp yasalaşmalıdır. Emeklilere gıda ve yakacak desteği ile ilgili kanun teklifimizde TBMM Başkanlığındadır. Emekliler ile yaptığım görüşmelerde ciddi mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyorlar. Yıllarca hizmet ettikleri devletin, sorunlarını görmezden geldiğini belirtiyorlar. Emeklilerimizin sosyal yaşamları yok, günlük yaşamlarında geçim sıkıntısı çekiyorlar. En azından dini bayramlarda olsun torunlarına verecek bayram harçlığının mutluluğunu yaşasınlar. Neredeyse her gün gelen zamlar, alışveriş için çıktıkları çarşı pazarı seyredip tane ile alışveriş yapacak duruma getirdi emeklilerimizi. Bayramda olsun emekli için asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi çok görülmesin.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,639AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

“TCDD ek binasını ve misafirhanesini 29 yıllığına kiraladık”

birgun.net -
Ankara Tren Garı kampüsü içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Misafirhanesi...
Devamını Oku

Kafatası olmayan 2 bin 700 yılık iskelet araştırılıyor

birgun.net -
Van Kalesi'nin kuzeyindeki höyükte yürütülen kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 2 bin...
Devamını Oku

Mardin’in Bagok Dağı’nda büyük yangın: 6 Süryani köyü ve Botaş İstasyonu tehdit altında

birgun.net -
Mardin'in Bagok Dağı’nda büyük bir yangın çıktı.6 Süryani...
Devamını Oku

Ankara’da kanalizasyon inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

birgun.net -
Ankara’nın Kazan ilçesinde kanalizasyon inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Devamını Oku

Soylu: Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ya da uluslararası koruma...
Devamını Oku

Altın madencileri Amazon’da yerlilerin yaşadığı köyleri ele geçirdi

birgun.net -
Brezilya’da altın madencileri, Amazon’da yaşayan bir grup yerlinin yaşama alanını işgal ederek...
Devamını Oku

Erdal Beşikçioğlu: Şu an favori kanalım İBB TV

birgun.net -
‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’ ile ekrana dönen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, İstanbul Büyükşehir...
Devamını Oku

FSM trafiğe açıldı

birgun.net -
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabındaki son...
Devamını Oku

AYM’nin Barış Akademisyenleri kararına üç üniversite rektörlüğünden skandal tepki

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan akademsiyenlerin cezalandırılmasına...
Devamını Oku

İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek

birgun.net -
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle alakalı emsal nitelikteki...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi