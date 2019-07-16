CHP’li Gürer’den Çalışma Bakanı Selçuk’a tepki: Meslek hastalığı verilerini açıklayın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a meslek hastalıklarıyla ilgili verileri sordu; ancak yanıt alamadı. Bu duruma tepki gösteren Gürer, “Önceki dönemde bakanlar bu sorulara cevap verirdi. Bakanın bir an önce rakamları açıklamasını istiyorum” dedi.

CHP’li vekil, verdiği yazılı soru önergesinde Bakan Selçuk’a, “2013-2018 yılları arasında meslek hastalığı tanısı konulan kişi sayısı kaçtır? Bu hastalıklar hangileridir? Meslek hastalığı tanısı konularak yaşamını yitirenlerin sayısı kaçtır? Bakanlığınızca meslek hastalıklarının engellenmesi-azaltılması yönünde çalışma yapılmakta mıdır?” diye sormuştu.

BAKAN SELÇUK UZUN UZUN MEVZUATI ANLATTI

Bakan Selçuk, yanıt olarak sayısal veriler vermek yerine, “iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler getirilmesi amacıyla ilgili kamu kurum/kuruluşlarının ve sosyal tarafların görüşünün alındığını” kaydetti. Selçuk, “Bakanlığımız tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012’de Resmi Gazete‘de yayımlanmış olup iş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir düzenleme ile ele alınmıştır. Akabinde milli gereksinimler ve dünya uygulamaları da değerlendirilerek önleme yaklaşımı ve çalışanların katılımını da öngören alt düzenlemeler peyderpey yayımlanarak yürürlüğe girmiştir” dedi.

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Yanıtında mevzuatı anlatan Bakan Selçuk ayrıca, meslek hastalıklarına ilişkin verilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sayfasında yer aldığını ifade etti. Bu yanıta tepki gösteren CHP’li Gürer ise, “Sayın Bakan uzun uzun cevap vermiş, önemli rakamları, aslında web sitesinde olmayan bilgileri vermekten kaçınarak web sitesini adres göstermiş. Önceki dönemde bakanlar bu tür sorulara cevap verirdi. Atanmış olan Sayın Bakan, bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmelidir. Bakanın bir an önce bu rakamları açıklamasını istiyorum” diye konuştu.

HER YIL 15 BİN İŞÇİ MESLEK HASTALIĞINDAN ÖLÜYOR

Türkiye’de her yıl ortalama 100 bin ile 300 bin arası çalışanın meslek hastalığına yakalandığını, her yıl ortalama 15 bin işçinin meslek hastalıklarına bağlı olarak hayatını kaybettiğini vurgulayan Gürer, Türkiye’de meslek hastalıklarına karşı alınan önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çekti. Gürer, “Meslek hastalıkları ile ilgili tedavi veren sadece iki hastane mevcuttur. Meslek hastalıkları dijital çağ ile çeşitlenmiştir. Bu bağlamda ülkemizde gereken önlemler ne yazık ki kâğıt üzerinde kalmaktadır” dedi.

AKP iktidarlarında, var olan mevzuatı izleyecek, takip edecek, denetleyecek ve bu yönde eksik olan uygulamaları giderecek bir yaklaşımın olmadığını vurgulayan Gürer, “Her yıl iş ve meslek hastalıkları ya da kazaları artıyor, Bakanlık adres olarak mevzuatı gösteriyor, demek ki bu mevzuatlar ne kadar ihtiyaca cevap verecek biçimde hazırlanırsa hazırlansın uygulamada sorun var. İSİG Meclisi’nin raporuna göre bu yılın ilk altı ayında en az 840 işçi hayatını kaybetti. Rakamlara bakıldığı zaman Sayın Bakan’ın vermiş olduğu yanıt, yapıldığı söylenen çalışmalar laftan ibaret. Laf var icraat yok. Çok acı” ifadelerini kullandı.