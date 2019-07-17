CHP’li kadın milletvekillerinden ‘kadın üniversitesi’ eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadın üniversiteleri kurulması projesiyle ilgili “Amaç, kadınlar için kadınları önceleyerek bir şey yapmak, fayda yaratmak değil, kadınları ayrıştırmak,” dedi.

Karabıyık, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 11. Kalkınma Planı’nda, Türkiye’de Japonya örneği incelenerek yalnızca kadın öğrencilerin kabul edildiği “kadın üniversiteleri”nin kurulması projesinin yer aldığını hatırlattı.

“Kadın üniversitelerinin gereksiz, yanlış ve ayrıştırıcı” olduğunu söyleyen Karabıyık, “Bu, kadınlar için iyi bir şey yapmış olmak ya da iyi bir şey yapmak istemek değil. Kadınlar için samimiyetle iyi bir şey yapılmak istenseydi, kadınların o kadar çok sorunu var ki önce onlar çözülürdü. Üniversiteler için iyi bir şey yapılmak istenseydi mevcut üniversitelerin kalitesi, verimlilikleri iyileştirilirdi,” diye konuştu.

Kadın üniversiteleri yaklaşımının Türkiye’yi asırlarca geriye götürülecek bir uygulama olduğunu savunan Karabıyık, şöyle devam etti:

“Kadınlar için iyi bir şeyler yapılmak isteniyorsa KHK ile mağdur olan kadınlarımızın, vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilsin, emekli kadınların, gelir yetersizliği çeken kadınların sorunları çözülsün, EYT’li kadınların mağduriyetleri giderilsin. Amaç, kadınlar için kadınları önceleyerek bir şey yapmak, fayda yaratmak değil daha önce milli eğitimde de olduğu gibi kadınları ayrıştırmak yani siyasi ve ideolojik şekillendirme mantığı. Bu ne kadınlara ne eğitime ne de Türkiye’nin geleceğine fayda sağlayacaktır”.

“Kadınların bu palavralara karnı tok”

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de 11. Kalkınma Planı’nın, iktidarın ekonomi politikalarının başarısızlığını tescillediğini ifade etti.

Planda yer alan kadın üniversitelerinin kurulması planına değinen Yüceer, “Gerçekten bu bir ihtiyaca binaen mi yoksa yalnızca birilerinin keyfi için mi konulmuş bir maddedir?” diye sordu.

Yüceer, “Planın içine sıkıştırılan kadın üniversiteleri aslında niyeti ortaya koyuyor. Niyet, kadınların kreşten başlayarak üniversiteye kadar yalnızca kendi hemcinsleriyle öğrenim göreceği bir düzen kurma hayalinin yansıması. Niyet, ideolojik saiklerle kadın ve erkeği eğitim alanında ayrı kompartımanlarda ayrıştırmak,” ifadelerini kullandı.

Kadın üniversitelerine ilişkin Japonya örneğinin gösterildiğini hatırlatan Yüceer, Japonya’nın, Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda 149 ülke arasında 110. sırada bulunduğuna dikkati çekti.

Japonya’nın gerek politik gerekse kadın erkek eşitliği konusunda gelişmemiş ülkelerle yarıştığını ifade eden Yüceer, “Japonya’dan bir örnek alınacaksa hata yapıldığında özür dileme ve istifa etme hasletini alabilirler,” dedi.

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Kadını toplumsal yaşamdan daha da uzaklaştıracak, daha da izole edecek bu tür uygulamaların kadın-erkek eşitsizliğini derinleştireceğinin altını çizen Yüceer, “Kadın üniversitelerinden ne ülkeye ne de kadınlarımıza fayda çıkmaz. Herhangi bir ihtiyaçtan kaynaklanmayan, anayasada ve yasalarda yazan eşitlik ilkesine aykırı olan kadın üniversitelerinin tamamen karşısındayız,” diye konuştu.

Toplantıya, CHP İstanbul milletvekilleri Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve Emine Gülizar Emecan ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin de katıldı.